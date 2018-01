Il Benevento ha un nuovo portiere | Puggioni

Calciomercato Benevento : nuovo nome per la difesa - scambio di portieri con il Sassuolo se salta Puggioni : Calciomercato Benevento – Manca sempre meno alla fine della sessione invernale del Calciomercato. Il Benevento è alla ricerca di nuovi rinforzi last minute per continuare a credere in una miracolosa salvezza. Il club campano, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sta pensando ad una doppia trattativa: la prima riguarda il difensore classe 1992 Alin Tosca del Betis Siviglia, la seconda invece è subordinata al mancato arrivo ...

Torino - le ultime sulle condizioni di Belotti : di nuovo tra i convocati con il Benevento? : Il Torino aspetta Andrea Belotti. Il rientro del ‘Gallo’ si avvicina. Dal centro sportivo dei granata arrivano buone notizie in merito alle condizioni dell’attaccante, che è stato costretto a saltare le ultime quattro partite per un nuovo infortunio al ginocchio. Belotti è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo con i compagni e punta a rientrare almeno nella lista dei convocati per la sfida con il Benevento. Il dolore al ...

Benevento - nuovo Cannavaro in Serie A : preso Christian - figlio di Fabio : Dice il detto: buon sangue non mente. Norma valida, soprattutto se pensiamo alla famiglia Cannavaro. Fabio (figlio di Pasquale, anche lui giocatore), storico capitano al Mondiale del 2006, ha lasciato ...

Calciomercato Benevento - nuovo rinforzo per la difesa : accordo con la Lazio per Mauricio : Calciomercato Benevento – Reintegrato in rosa dalla Lazio a metà del girone d’andata per l’emergenza difensiva che aveva colpito la squadra biancoceleste, Mauricio non ha mai messo piede in campo e si appresta a salutare la Capitale. Il Benevento è pronto ad accoglierlo per rinforzare ulteriormente il reparto arretrato dopo l’arrivo di Billong. Come riportato da ‘Gianluca Di Marzio’, il club campano e la Lazio ...

Calciomercato Benevento - squadra rivoluzionata : arrivano altri innesti - il nuovo 11 [FOTO] : 1/14 Belec (Foto LaPresse/Gerardo Cafaro) ...

Calciomercato Benevento - nome nuovo per la difesa : trattativa in dirittura per il centrocampo : 1/10 Tonelli - LaPresse/Gerardo Cafaro ...

Calciomercato Benevento - arriva Sandro ma non solo : nome nuovo per l’attacco! : Calciomercato Benevento, Vigorito è pronto a scatenarsi. Il club sannita infatti dopo la prima vittoria in campionato si appresta a vivere un mercato da protagonista per poter tornare in corsa per la salvezza. Oggi il centrocampista ex Tottenham Sandro effettuerà le visite mediche con il club, ma non sarà l’unico arrivo in casa beneventana. Guilherme e Billong sono già in arrivo, ma si lavora ad un attaccante da aggiungere alla rosa di De ...

Calciomercato Benevento - ecco il nuovo acquisto : visite mediche superate : Calciomercato Benevento – Stagione difficilissima per il Benevento, fino al momento un solo punto in classifica conquistato e salvezza che sembra difficilissima da raggiungere. La dirigenza ci crede, le prossime partite saranno decisive, nel frattempo movimento di mercato per rinforzare la rosa. E’ fatta per Jean Claude Billong, il difensore ex Maribor nella giornata di oggi si è sottoposto alle visite mediche. L'articolo ...

Calciomercato Benevento - salta De Ceglie : ecco il nuovo nome per il terzino sinistro : Calciomercato Benevento – Stagione da dimenticare fino al momento per il Benevento, un solo punto conquistato e per il momento salvezza che sembra difficilissima. La dirigenza ha però il dovere di crederci e muoversi sul mercato di gennaio con l’obiettivo di rinforzare la rosa. Sfumato l’arrivo di De Ceglie, l’esterno ex Juventus non ha convinto per le condizioni fisiche e quindi si è deciso di non tesserarlo. Continua ...

Calciomercato Benevento - sbarca il nuovo acquisto : può risultare decisivo per la salvezza? : Calciomercato Benevento – Il Benevento fino al momento ha conquistato un solo punto in campionato, contro il Milan all’esordio di Gattuso in panchina, la squadra ha bisogno di importante rinforzi sul mercato di gennaio per tentare la miracolosa salvezza. Nel frattempo ecco un nuovo acquisto, nelle scorse ore è sbarcato a Napoli il centrocampista del Legia Varsavia Guilherme, in compagnia del suo agente. Il calciatore oggi sarà a ...

Il nuovo Milan di Rino Gattuso fa già ridere. Prende gol dal portiere - Benevento gode : Il Milan di Gattuso stecca la prima e non va oltre il 2-2 sul campo del Benevento, con un gol incedibile al 50' del portiere dei campani Brignoli che sigla di testa in tuffo in area la rete che regala ...

Ecco il nuovo Milan di Gattuso : sciolti gli ultimi dubbi - l’11 anti-Benevento : Gennaro Gattuso esordirà oggi nella gara di mezzogiorno sulla panchina del Milan, della prima squadra s’intende dato che in precedenza allenava la Primavera rossonera. Ringhio ha potuto lavorare per una settimana alle soluzioni tattiche in vista dell’incontro di Benevento, ed ha infine scelto quello che sarà l’11 che quest’oggi scenderà in campo con lo scopo di invertire il brutto trend rossonero e tornare a Milano con ...