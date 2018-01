Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez Figlio e nuovi progetti di coppia in arrivo?

Ignazio Moser : “Cecilia Rodriguez? Vorrei un figlio da lei - siamo molto complici” : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, come prosegue la storia d’amore? Ecco cosa dichiara il ragazzo, intervistato da Vanity Fair.it. Ignazio Moser: “Cecilia Rodriguez? Ora convivivamo ma già ci conoscevamo tanto grazie al GF Vip“ Moser si aspettava di tornare a casa “in coppia” dopo il GF Vip? “Assolutamente no – risponde – Ero single ormai […] L'articolo Ignazio Moser: “Cecilia ...

Ignazio Moser : «Cecilia mi fa essere me stesso» : Ignazio Moser, 25 anni e un’adolescenza trascorsa su due ruote (papà è il campione di ciclismo Francesco Moser). Nell’autunno 2017 ha partecipato al Grande Fratello Vip. Ne è uscito dopo 78 giorni con una nuova fidanzata, Cecilia Rodriguez, e un’inaspettata popolarità. Dopo due mesi «frenetici», su e giù per l’Italia tra un evento, un servizio fotografico e un party (l’ultimo – le foto nella gallery in basso – è ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser : alla stessa festa con Barbara d’Urso : Cecilia e Ignazio hanno incontrato Barbara d’Urso a Milano Dopo le frecciatine da ambedue le parti, Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Barbara d’Urso si sono incontrati allo stesso party. Quale? La festa di compleanno dello stilista Alessandro Martorana, uno degli eventi più attesi dalle celebrity nostrane. All’evento era presente anche Belen Rodriguez che, com’è noto, […] L'articolo Cecilia Rodriguez e Ignazio ...

Francesco Moser denigra Cecilia Rodriguez davanti Ignazio : Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez, è tornata a “Verissimo” ma a sorprendere tutti è stato Francesco Moser che tra una frase e un sorriso ha asfaltato Cecilia e pure il figlio visibilmente in imbarazzo. L’opinione? Due fannulloni. Perfino Silvia Toffanin, vestita come un dalmata, è rimasta sorpresa dalla schiettezza del campione di ciclismo. Cecilia e Ignazio entrano belli e sorridenti, confermano di essere molto innamorati e un ...

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio MOSER?/ Il padre di lui lancia una frecciatina dopo l'altra (Verissimo) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: le frecciatine del padre di lui, una stoccata dopo l'altra per il figlio e la fidanzata.(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 09:33:00 GMT)

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser - presto un figlio?/ L'argentina vuole aspettare "qualche anno" (Verissimo) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 18:50:00 GMT)

FRANCESCO MOSER/ Critiche al figlio Ignazio : "Alla corsa in bici preferiva la discoteca..." (Verissimo) : FRANCESCO MOSER ospite di Verissimo insieme al figlio Ignazio e alla fidanzata di lui, la modella argentina Cecilia Rodriguez, cosa racconterà a Silvia Toffanin?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:10:00 GMT)

CECILIA RODRIGUEZ E Ignazio Moser / "Sposarci? Ora è presto - magari un figlio..." (Verissimo) : CECILIA RODRIGUEZ e IGNAZIO MOSER ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 17:00:00 GMT)

Verissimo : Gigi d'Alessio parla della Tatangelo - Francesco e Ignazio Moser con Cecilia Rodriguez : La puntata sarà visibile anche in streaming sul sito www.mediaset.it/canale5 e in replica grazie a Mediaset on demand Verissimo sabato 27 gennaio con Alessia Marcuzzi Saranno in studio anche ...

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser / Dalla convivenza a Francesco Monte in Honduras (Verissimo) : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ospiti di Verissimo condotto da Silvia Toffanin: la coppia è andata a convivere e racconterà in studio tutte le novità della relazione.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 07:01:00 GMT)

FRANCESCO MOSER/ Video : "Cecilia e Ignazio? Speriamo che vadano d'accordo..." (Verissimo) : FRANCESCO MOSER parla da Silvia Toffanin a Verissimo del rapporto tra il figlio Ignazio e la bella Cecilia Rodriguez, che credeva più fragile e aleatorio.(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 05:46:00 GMT)

A Verissimo Mara Venier - Stefano De Martino - Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez e Rovazzi - a Tv Talk Cristiano Malgioglio… : Ecco tutti gli ospiti dei programmi televisivi in onda sabato 27 gennaio. Ospite di Gulp Music del 27 gennaio 2018 Alle 13.40 torna su Rai Gulp Gulp Music. Conduce Celeste Savino. Ospite Sfera Ebbastsa, re della Trap all’italiana e tra i più amati dai giovanissimi. Il rapper presenta il nuovo album Rock Star, i nuovi […] L'articolo A Verissimo Mara Venier, Stefano De Martino, Ignazio Moser-Cecilia Rodriguez e Rovazzi, a Tv Talk Cristiano ...

Cecilia e Ignazio : Francesco Moser dice la sua a Verissimo : Francesco Moser a Verissimo: cosa pensa di Cecilia e Ignazio Domani Silvia Toffanin ospiterà nel suo studio di Verissimo la coppia uscita dal GF Vip composta da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due stanno vivendo la loro storia d’amore alla luce del sole (e delle polemiche). Il tutto è nato al Grande Fratello Vip quando Cecilia, avvicinatasi sempre più a Ignazio, ha capito che con Francesco Monte non stava più bene. Lo ha incontrato, ...

'Tra Ignazio e Cecilia pensavo finisse tutto subito dopo il reality' - la confessione di Francesco Moser : Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno avuto la benedizione del papà di lui, Francesco Moser , ex campione di ciclismo. Ospiti tutti e tre a Verissimo hanno raccontato come è andata, in modo ...