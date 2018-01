Icardi via dall' Inter? Calciomercato | risentimento muscolare | Mauro in dubbio per il

Icardi via DALL'INTER? / Calciomercato : la società non gradisce i messaggi sui social : ICARDI via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, impossibile immaginare un affare del genere entro questa sera (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 12:05:00 GMT)

P.P.Marino : Icardi andrà via e Suning fa rimpiangere Moratti - Calcio : Non voglio dispiacere i tifosi dell'Inter ma la recente politica di Suning fa rimpiangere Moratti. Suning? Mi sembra di vedere 'Pallotta 2 la riscossa. Come se Sabatini si dovesse portare dietro come ...

Icardi via dall’Inter?/ Calciomercato : assalto del Real Madrid rinviato all’estate : Icardi via dall’Inter? Calciomercato: assalto del Real Madrid rinviato all’estate, impossibile immaginare un affare del genere entro questa sera (31 gennaio)(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:15:00 GMT)

Il Real non molla Icardi. Wanda Nara su Instagram : Madrid - viaggio di lavoro : Il Real Madrid di Florentino Perez, ormai da tempo, corteggia Mauro Icardi che ha un contratto con l'Inter fino al 30 giugno del 2021. Il capitano nerazzurro, tra l'altro, ha una clausola valida solo per l'estero e nel mese di luglio di circa 110 milioni di euro. L'intenzione della dirigenza dell'Inter è quella di rinnovare il contratto entro fine stagione, alzando sensibilmente il valore della clausola visto che il Real ...

Real Madrid - rifondazione Perez : via la BBC - nel mirino Hazard - Lewandoski e Icardi : Madrid - Florentino Perez è pronto a rivoluzionare il Real Madrid. Dopo un ciclo di successi che ha portato a due Champions League consecutive, il presidente dei blancos sente la necessità di ...

Perez sogna un nuovo tridente Real : in vendita Cr7 - via Bale e Benzema. Obiettivi : Neymar - Hazard e… Icardi : Perez sogna un nuovo tridente Real: in vendita Cr7, via Bale e Benzema. Obiettivi: Neymar, Hazard e… Icardi I quotidiani spagnoli delineano la nuova strategia del presidente madridista: uno scenario rivoluzionario Continua a leggere L'articolo Perez sogna un nuovo tridente Real: in vendita Cr7, via Bale e Benzema. Obiettivi: Neymar, Hazard e… Icardi sembra essere il primo su NewsGo.

Perez sogna un nuovo tridente Real : in vendita Cr7 - via Bale e Benzema. Obiettivi : Neymar - Hazard e... Icardi : I quotidiani spagnoli delineano la nuova strategia del presidente madridista: uno scenario rivoluzionario

Inter - Icardi senza Champions va via : il nuovo mega ingaggio... : 'Il futuro di Icardi all'Inter: o Champions o via'. Così La Gazzetta dello Sport su Mauro Icardi e il suo destino con la maglia dell'Inter: 'nuovo contratto da 9 milioni a stagione? Rinvio diplomatico. Ma la clausola da 110 milioni va alzata', si legge nell'anticipazione.

Dybala via dalla Juve - Icardi saluta per 140 milioni : A gennaio il calcio italiano perderà con ogni probabilità due campioni. La Juventus punta al terzino Hector Bellerin dall’Arsenal. Il Milan tratta con la Fiorentina. Al centro del movimento di mercato Lucas Biglia. Il giocatore andrebbe alla Viola, al suo posto…Continua a leggere →

Calciomercato : Milan scambio pazzo - Juve-Dybala è addio - Inter via Icardi? Video : La sessione invernale di Calciomercato [Video] è alle porte. I top club di Serie A si muoveranno solo per ritoccare le rose e terminare la stagione in tranquillita' lasciando le grandi operazioni alla sessione estiva. Gia' da ora, però, si sta lavorando per il futuro e a tal proposito si prospettano manovre importanti per il prossimo giugno. La #Juventus a gennaio regalera' ad Allegri un nuovo terzino con il nome di Hector Bellerin, spagnolo ...

Calciomercato : Milan scambio pazzo - Juve-Dybala è addio - Inter via Icardi? : La sessione invernale di Calciomercato è alle porte. I top club di Serie A si muoveranno solo per ritoccare le rose e terminare la stagione in tranquillità lasciando le grandi operazioni alla sessione estiva. Già da ora, però, si sta lavorando per il futuro e a tal proposito si prospettano manovre importanti per il prossimo giugno. La Juventus a gennaio regalerà ad Allegri un nuovo terzino con il nome di Hector Bellerin, spagnolo classe '95 ...

Calciomercato Inter/ News - Icardi : per andare via devono cacciarmi (Ultime notizie) : Calciomercato Inter News: tutte le novità, gli aggiornamenti, le ultime notizie e le indiscrezioni sulle trattative di mercato del club nerazzurro in vista della finestra di gennaio(Pubblicato il Sat, 02 Dec 2017 10:05:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - Wanda : Icardi via da Milano? Tutto può succedere (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime notizie dei nerazzurri: parla l'agente del difensore Milan Skriniar che sottolinea come rimarrà a Milano. La sua valutazione supera i cinquanta milioni di euro.(Pubblicato il Thu, 30 Nov 2017 09:57:00 GMT)