I tassi USA risolleveranno finalmente il biglietto verde?

tassi USA in aumento - dollaro in calo : il mercato ha smesso di ragionare? : Il dollaro ha smesso di ragionare? I Tassi americani sono in aumento, e sembra conclusa la lunga fase rialzista del mercato dei Treasuries. Non sta succedendo ovunque. Così, il differenziale ...

Draghi contro gli Usa : indeboliscono il dollaro. tassi e Qe invariati : 'Il movimento nei Tassi di cambio è dovuto in parte a fattori endogeni, come il miglioramento dell'economia, e in parte a fattori esogeni che non sono legati alla comunicazione della Bce ma a ...

Che mondo sarebbe con la «Taylor rule»? In Germania tassi al 7% - negli Usa al 4% e in Italia a -1% : L’applicazione della teoria del noto economista che ha sfidato nel testa a testa Jerome Powell per la carica di prossimo presidente della Fed vedrebbe oggi un quadro “monetario” molto diverso dai tassi ufficiali delle banche centrali...

Usa : inflazione rafforzata a fine 2017 - Fed verso rialzo tassi a marzo : ... Steven Mnuchin si è detto convinto che la riforma creerà 1.000 miliardi di dollari nell'economia Usa. Varie aziende, come AT&T, Comcast e Fca , hanno già reagito aumentando salari orari, ...

La politica monetaria e i tassi USA condizionano il sentiment : Per ora nulla che possa impattare sulla politica monetaria PBOC. La Banca Centrale cinese ha ripreso le iniezioni di liquidità dopo 2 settimane di black out, il che ha forse supportato il sentiment, ...

Per Bostic (Fomc) rialzo tassi USA sia più lento nel 2018 : Se l'economia continuerà a crescere e l'inflazione recupererà come previsto, "mi sento a mio agio nel continuare con una lenta rimozione degli allentamenti monetari", ha sottolineato Bostic, parlando ...

tassi USA - Bostic (Fed Atlanta) auspica meno di tre rialzi nel 2018 : (Teleborsa) - Dopo Harker e Bullard spunta un'altra "colomba" nella Federal Reserve: Raphael W. Bostic . Parlando al Rotary Club il Presidente della Fed di Atlanta ha dichiarato che quest'anno la ...

Williams (Fed) prevede tre rialzi dei tassi USA per il 2018 : "Siamo in una situazione buona: l'economia sta andando alla grande, tutti si aspettano che aumentiamo i tassi gradualmente e se i dati cambieranno potremo rispondere", ha spiegato Williams, che nel ...

tassi USA - Harker (Fed Philadelphia) vede solo due rialzi nel 2018 : Secondo Harker, che attualmente non è un membro votante del comitato di politica monetaria della Banca Centrale americana, quest'anno l'economia statunitense dovrebbe crescere leggermente meno del 2,...

tassi USA - Bullard frena sul rialzo : potrebbe causare una recessione : ... anzi ribadisce la sua posizione favorevole al mantenimento dello status quo fino a quando non sarà evidente che l'economia sta accelerando, così come la produttività e i prezzi al consumo. Per il ...