I nomi che imbarazzano Centrodestra e M5s

Perché l'Italia non cresce di più. Un estratto dal nuovo libro di Alan Friedman "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi" : Pubblichiamo un estratto del nuovo libro di Alan Friedman, "Dieci cose da sapere sull'economia italiana prima che sia troppo tardi", edito da Newton Compton Editori. In questo caso un focus sulla crescita economica dell'Italia.l'Italia non cresce a un ritmo più rapido e sostenuto per diversi motivi. Cerchiamo di capire il perché.Una crescita intorno all'1,5 per cento, come quella stimata per il 2017, può sembrare buona, dopo ...

Elezioni 2018 - candidati Vip : ci sono anche conduttori tv - giornalisti - la Iena e un’ex tronista. Ecco i nomi : Gianluigi Paragone, Francesca Barra giornalisti, ex conduttori tv disoccupati, aspiranti Miss Italia, manager, atleti. E pure un’ex tronista. Oltre ai veterani con la poltrona assicurata, tra i candidati nelle liste per il nuovo Parlamento non mancano volti e nomi noti della cosiddetta società civile. Vip (o presunti tali) schierati dai principali partiti in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Alcuni di loro riusciranno ad entrare ...

Astronomia : il telescopio Herschel nel cuore della galassia Ngc 3665 : Il telescopio Herschel, durante il periodo di attività, ha osservato il mezzo interstellare di Ngc 3665, una galassia lenticolare di tipo precoce situata a 108 milioni di anni luce da noi. Lo studio – condotto da un team di ricercatori cinesi dell’Università di Nanjing – è stato pubblicato lo scorso 16 gennaio sulla piattaforma arXiv.org. Contrariamente alle altre galassie dello stesso tipo, Ngc 3665 ha gas freddo in abbondanza e un ...

Calciomercato Roma - ufficiale Emerson al Chelsea : i dettagli economici : Calciomercato Roma, ufficiale Emerson al Chelsea: i dettagli economici – “L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo al Chelsea FC i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Emerson Palmieri dos Santos. Il difensore passerà al club inglese a fronte di un corrispettivo fisso di 20 milioni di euro e, variabile, fino ad un massimo di 9 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento da parte del club inglese e del ...

COVIP cerca laureati in materie informatiche - giuridiche - sociali ed economiche Video : La COVIP commissione di vigilanza sui fondi pensione è l'autorita' amministrativa indipendente che si occupa di controllare ed assicurare il corretto funzionamento dei fondi pensione, al fine di tutelare gli interessi e i risparmi di tutti gli aderenti. Per assicurare al meglio il raggiungimento di questo obiettivo, la COVIP ha indetto 3 concorsi pubblici funzionali a reclutare sette nuove risorse da inserire nel proprio organico: Concorso per ...

Luigi Di Maio - clamoroso Alan Friedman : il sondaggio che lo promuove in economia - Italia fregata : Alla faccia del 'partito degli incompetenti', com'è stato spesso bollato da Matteo Renzi . Il Movimento 5 Stelle è il partito Italiano più adatto a gestire l'economia. Lo pensano gli Italiani: il 20% degli intervistati da un sondaggio Ipsos , condotto da Nando Pagnoncelli insieme al giornalista economico americano Alan Friedman , mai tenero con la classe ...

COVIP cerca laureati in materie informatiche - giuridiche - sociali ed economiche : La COVIP (commissione di vigilanza sui fondi pensione) è l'autorità amministrativa indipendente che si occupa di controllare ed assicurare il corretto funzionamento dei fondi pensione, al fine di tutelare gli interessi e i risparmi di tutti gli aderenti. Per assicurare al meglio il raggiungimento di questo obiettivo, la COVIP ha indetto 3 concorsi pubblici funzionali a reclutare sette nuove risorse da inserire nel proprio organico:...Continua a ...

Politiche 2018 in Basilicata : l'elenco delle 39 liste e i nomi dei candidati : Al via a Potenza la campagna elettorale per le prossime elezioni Politiche. Dopo la consegna delle liste - 39 presentate per il plurinominale negli uffici della Corte d'Appello di Potenza, 19 al ...

Putin - ecco la lista di politici e oligarchi : 210 nomi - c'è anche Roman Abramovich : ... il premier Dmitri Medvedev, il ministro della Difesa Sergey Shoygu, il ministro dello Sviluppo economico Maksim Oreshkin il ministro dell'Energia Aleksandr Novak e quello dello Sport Pavel Kolobkov. ...

Usa - arriva la 'Putin-list' con 210 nomi : c'è anche Abramovich - : Il Tesoro americano diffonde l'elenco di nomi degli oligarchi vicini al presidente russo che potrebbero essere oggetto di sanzioni. Tra le persone indicate,114 uomini politici e 96 oligarchi

I nomiNATI - ISOLA DEI FAMOSI 2018/ Nadia - Francesca e Rosa : perché e chi rischia di essere eliminata : Nadia Rinaldi, Francesca Cipriani e Rosa Perrotta sono le nominate della seconda puntata dell'ISOLA dei FAMOSI 2018? Chi sarà eliminata la prossima settimana?(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 07:02:00 GMT)

ELEZIONI POLITICHE/ I 'nominati' e la foglia di fico di chi si nasconde dietro le primarie : Che rapporto c'è tra gli elettori, chiamati a eleggere i loro rappresentanti, e gli eletti? Perché vent'anni fa non esistevano i 'nominati'?