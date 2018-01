Hillary Clinton | Il mio consigliere accusato di molestie sessuali? Se dovessi

Grammy 2018 - Hillary Clinton legge (a sorpresa) Fire and Fury : Nella notte dei Grammy è spuntata a sorpresa anche Hillary Clinton. In un cameo pre-registrato (e orchestrato dal conduttore e padrone di casa James Corden) in cui lei e una serie di personaggi famosi leggono un brano tratto da Fire and Fury, il libro-scandalo di Michael Wolff, che racconta i «segreti» de la Casa Bianca di The Donald (e che ha già fatto infuriare Trump), a un anno dal suo ...

Ai Grammy Awards a sorpresa spunta Hillary Clinton : e legge un brano di "Fire and Fury" contro Trump : L'ex candidata alle presidenziali americane e' stata l'ultima di una serie di personaggi famosi in un video preregistrato: volti noti che, secondo James Corden, il conduttore della serata, stavano facendo un provino per un audiolibro tratto dal successo editoriale. Nel libro Bannon accusa Trump anche di aver partecipato ad un incontro con una delegazione russa durante la campagna elettorale nella Trump Tower

Molestie sessuali - New York Times : “Hillary Clinton coprì un suo consigliere nella campagna elettorale del 2008” : Hillary Clinton ha coperto un alto consigliere della sua campagna elettorale del 2008 accusato di avere ripetutamente molestato sessualmente una giovane sottoposta. A riportarlo è il New York Times che cita quattro ex funzionari al corrente dei fatti. Clinton infatti, nonostante il parere diverso di Patti Solis Doyle, capo della campagna elettorale, scelse di non licenziare Burns Strider. Al consigliere furono trattenute diverse settimane di ...

Hillary Clinton coprì uno del suo staff accusato di molestie : Grosso guaio per Hillary Clinton. L'ex segretaria di Stato, paladina dei diritti delle donne e molto attiva nel movimento "Mee too", che intende smascherare tutti i casi di abusi degli uomini sulle donne, avrebbe coperto un caso di molestie risalente al 2008. La notizia è rivelata dal New York Times.Vediamo cosa avrebbe combinato Hillary. Venuta a sapere che un pezzo grosso della sua campagna elettorale, Burns Strider (52 ...

"Hillary Clinton coprì un caso di molestie sessuali nel 2008". La rivelazione del New York Times : Nel 2008 Hillary Clinton coprì un alto responsabile della sua campagna accusato di aver ripetutamente molestato una sua impiegata.Lo rivela il New York Times, spiegando che l'uomo non fu licenziato su richiesta della stessa ex first lady, nonostante il manager della campagna fosse di avviso contrario.Al consigliere al centro della vicenda furono solo trattenute alcune settimane di paga dopo essere stato spostato di incarico. Anche alla ...

The Post era pronto per essere il primo film dell’era Hillary Clinton - e invece… : Certi film nascono così imbevuti dello spirito del proprio tempo che anche l’elezione più clamorosa e imprevedibile degli ultimi decenni non può tagliarli fuori dal contesto politico. È quel che è successo a The Post, nato per essere il film che avrebbe celebrato la vittoria di Hillary Clinton e invece è diventato, senza bisogno di essere cambiato di una virgola, un film molto attuale su ciò che abbiamo vissuto nel primo anno di presidenza ...

Trump e le manovre per incastrare Hillary Clinton : «Bannon è impazzito» Chi è : Il presidente Usa replica alle accuse che l’ex consigliere gli rivolge attraverso il libro del giornalista Michael Wolff, che il Guardian ha letto in anteprima. Secondo Bannon, l’incontro con i russi doveva essere subito denunciato all’Fbi

Steve Bannon vuota il sacco su Donald Trump e racconta degli incontri con i russi per incastrare Hillary Clinton : Ecco la versione di Steve Bannon, ed è destinata a creare gravi imbarazzi: incontri "sovversivi" tra il figlio di Donald Trump ed emissari russi, conversazioni "antipatriottiche" che hanno portato al russiagate, ed il figlio del Presidente, Don Jr, che adesso rischia "di essere fatto a pezzi in televisione". Steve Bannon ha il dente avvelenato: un anno fa era il guru della destra estrema alla casa Bianca, aveva accesso a tutti i meeting ...

"Caro - ti inoltro delle mail di Hillary - ma le stampi?" Così la fedelissima Huma ha inguaiato la Clinton : Fuori tempo massimo, il dipartimento di Stato guidato da Rex Tillerson ha pubblicato alcune mail del consigliere più stretto di Hillary Clinton, Huma Abedin, scoperte lo scorso anno dall'Fbi sul pc del marito, l'ex deputato democratico Anthony Weiner, che da novembre sta scontando una condanna a 21 mesi per aver inviato messaggi osceni ad una 15enne. Marito molto controverso da cui Abedin ha divorziato.Si tratta delle mail che indussero ...

Usa - Vanity Fair consiglia a Hillary Clinton di darsi all'uncinetto. Poi si scusa : E poi quello più duro, 'datti un nuovo hobby, lascia la politica'. L'attrice della serie tv Medium Patricia Arquette ha risposto senza mezzi termini: 'Basta dire alle donne quello che devono o ...

Sei consigli ''ironici' a Hillary Clinton per il 2018 e Vanity Fair finisce nella bufera : Un video pungente che ha suscitato critiche, come quelle dell'attrice americana Patricia Arquette che ha 'suggerito' a Vanity Fair di "smettere di dire alle donne quello che dovrebbero o non dovrebbero fare". Sulla vicenda è intervenuto anche il Presidente Usa, Donald Trump

Barack Obama l'uomo più ammirato al mondo dagli americani - Hillary Clinton vince tra le donne : Il 9% del campione ha invece indicato la moglie di Bill Clinton come la donna più ammirata al mondo quest'anno, meno del 12% del 2016; il suo vantaggio su Michelle Obama è stato di soli 2 punti ...

La Disney ha fatto un robot di Trump che sembra Hillary Clinton : Donald Trump ancora una volta al centro delle politiche. Questa volta, però, non c’entrano controverse posizioni sull’operato di Obama, scandali a base di una qualche ex-collaboratrice o conversazioni poco diplomatiche su Twitter con gli altri leader globali. No, in questo caso la colpa – se così si può definire – è tutta da imputare alla Disney. A Orlando, e per la precisione nella Hall of Presidents del Walt Disney ...