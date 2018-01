HAPPY! - Che cosa ci riserverà il futuro?

: RT @trivium_italia: Facciamo gli auguri di Buon Compleanno al nostro Alex, che oggi compie 25 anni!! ?????? Happy Birthday @AlexBentDrums ! ??… - DavideMondelli : RT @trivium_italia: Facciamo gli auguri di Buon Compleanno al nostro Alex, che oggi compie 25 anni!! ?????? Happy Birthday @AlexBentDrums ! ??… - trivium_italia : Facciamo gli auguri di Buon Compleanno al nostro Alex, che oggi compie 25 anni!! ?????? Happy Birthday @AlexBentDrums… - sIythervin : La buona notizia di oggi è l'arrivo dei libri di HP che ho ordinato I'm happy - ApurvArtist : RT @JB_ItalianCrew: Facciamo i nostri migliori auguri a Nick che oggi compie 30 anni?? Happy Birthday @nickdemoura!!!???? Lasciate un commento… - thekingbieber42 : RT @JB_ItalianCrew: Facciamo i nostri migliori auguri a Nick che oggi compie 30 anni?? Happy Birthday @nickdemoura!!!???? Lasciate un commento… -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Cari lettori, siamo giunti alla fine di questa prima stagione di, in onda questa sera su SyFy. L'ottavo episodio si intitola "I Am The Future" in cui finalmente assisteremo alla risoluzione finale della missione di Nick e Happy nel salvare la piccola HaleyARTICOLI CORRELATI:- Recensione 1x07 "Destroyer of Worlds"Cominciamo con la sinossi:"Col Natale che si avvicina, Sax e Happy sono bloccati in un confronto culminante per salvare Hailey dalla tana del Malvagio Babbo Natale; Merry è intenzionata a salvare Amanda da un nemico molto più potente."Nel finale di stagione Nick e Happy dovranno far di tutto per salvare la piccola Haley dal malvagio Babbo Natale e finalmente vedremo la fine di questa intensa vicenda. La piccola Haley, dopo aver passato un brutto periodo col macabro Smoothie, tornerà dal suo rapitore, ignara che sua madre è in pericolo per via del viscido Sonny ...