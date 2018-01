Grey’s Anatomy 14 indagherà il passato di Alex e Jo? Due new entry nel cast per i Jolex

Grey’s Anatomy 14 : paura per Miranda Bailey : Negli Stati Uniti è già panico. È bastato il promo dell’episodio 11 della quattorcidesima stagione di Grey’s Anatomy per scatenare sui social i più svariati e oscuri presagi. Dopo l’addio di tanti personaggi storici che hanno lasciato in maniera traumatica il Seattle Grace Hospital (vedi alla voce Derek Shepherd o George O’Malley) o più soft (come Cristina Yang) il cast delle origini è ridotto al lumicino, ma i fan temono che ...

Una nuova April in Grey’s Anatomy 14? Anticipazioni da Sarah Drew : “Una trama straziante in più episodi” : Grande protagonista del decimo episodio, il personaggio di April in Grey's Anatomy 14 subirà un'evoluzione importante nel corso della stagione, mettendo in discussione se stessa e ciò che l'ha sempre caratterizzata, il suo credo religioso. Voce narrante dell'episodio che ha sviscerato i temi della violenza domestica e del razzismo della polizia negli Stati Uniti, April ha introdotto anche un'altra questione in Grey's Anatomy 14x10, quello ...

Miranda Bailey morirà in Grey’s Anatomy 14×11? Promo shock dell’episodio col trailer dello spinoff Station 19 : Il Promo di Grey's Anatomy 14x11, trasmesso da ABC subito dopo il decimo episodio, ha allarmato il pubblico della serie: Miranda Bailey, il primario del Grey Sloan Memorial Hospital, rischia di morire in questa stagione? Il breve spot che anticipa il prossimo episodio del medical drama ha per protagonista proprio la caparbia e determinata leader dell'ospedale, erede dell'ex capo Richard Webber nel ruolo di primario e mentore di molti dei ...

Bethany Joy Lenz - la Jenny di Grey’s Anatomy - vittima di violenza domestica (video) : “Voglio aiutare altre donne” : L'attrice Bethany Joy Lenz, storico volto di One Tree Hill e guest star di Grey's Anatomy 14 negli episodi 9 e 10, ha rivelato di essere stata vittima di un vioLenza domestica nell'ambito di una relazione in cui è stata psicologicamente vessata dal suo compagno. Per questo ha accettato il ruolo di Jenny in Grey's Anatomy, compagna del violento Paul Stadler che riesce a ribellarsi al suo giogo grazie alla solidarietà di Jo, a sua volta vittima ...

Grey’s Anatomy 14×10 tra vita e morte : dalla violenza sulle donne al movimento Black Lives Matters (recensione) : Grey's Anatomy 14x10 non è stato solo il seguito dell'episodio precedente, ma qualcosa di più. Molto di più, forse troppo, visto che ha messo sul piatto così tanti temi, forti e diversi, da rischiare di sembrare confusionario ed eccessivo. Poi, come spesso accade nel medical drama di Shonda Rhimes, a fare chiarezza nella confusione della tanta carne messa sul fuoco è arrivato il finale in cui tutto si tiene e ogni linea narrativa trova un ...

Station 19 svelato lo spin off di Grey’s Anatomy : Finalmente svelato il titolo della nuova serie spin off di Grey’s Anathomy: si tratta di Station 19. Prodotto sempre da Shonda Rhimes arriva in Italia a fine aprile su FoxLife (Sky 114) mentre negli Stati Uniti parte il prossimo 22 marzo su ABC. Keeping it simple and sweet: #GreysAnatomy spin-off now officially @Station19 #TGIT ! pic.twitter.com/Cd93Tcq7Do — Paris Barclay (@Harparbar) 25 gennaio 2018 Station 19, trama e cast Station 19 ...

Ellen Pompeo racconta la sua Meredith in Grey’s Anatomy - dalla chimica con Patrick Dempsey e Sandra Oh al finale alla Sopranos : Dopo essere stata celebrata da The Hollywood Reporter come l'attrice più pagata della tv, Ellen Pompeo ha fornito qualche dettaglio in più sul futuro di Grey's Anatomy e sul suo personaggio in un'intervista a TvInsider. L'attrice è ormai da tredici anni il volto di Meredith Grey, prima specializzanda di talento e tormentata ora brillante chirurgo premiato con l'Harper Avery, nel medical drama che si appresta a diventare il più longevo della ...

Svelato il titolo dello spin-off di Grey’s Anatomy sui pompieri - al via in Italia da aprile su FoxLife (video) : Il titolo dello spin-off di Grey's Anatomy è stato finalmente scelto. Dopo messi di anticipazioni, aspettative e pronostici, la serie che vedrà al centro le vicende di un gruppo di vigili del fuoco di Seattle può finalmente partire. Lo show non aveva ancora un titolo ufficiale, fino a quando il produttore esecutivo, Paris Barclay, ha postato qualcosa sul proprio social, inaugurando così la serie. Station 19, questo è il titolo dello spin-off ...

Ancora un ritorno dal passato in Grey’s Anatomy 14 - il rientro in scena di un ex al Grey Sloan : Dopo quello di Kim Raver nei panni di Teddy Altman, è stato annunciato l'ennesimo ritorno in Grey's Anatomy 14 di un personaggio già visto nelle stagioni precedenti. Si tratta dell'ex promesso sposo di April Kepner, il paramedico Matthew Taylor che le aveva chiesto di sposarlo con un flash-mob dopo pochi mesi di frequentazione, poi lasciato all'altare durante le promesse nuziali per sposare un altro. Justin Bruening farà il suo rientro in ...

Grey’s Anatomy 14×11 : trama - anticipazioni e promo SPOILER : Grey’s Anatomy 14×11 (Don’t Fear) The Reaper torna giovedì 1 febbraio 2018 sulla ABC. Di seguito trama, anticipazioni e promo sul prossimo episodio. ATTENZIONE: l’articolo contiene SPOILER. Leggi anche: DOVE VEDERE LA SERIE IN ITALIANO | TUTTO SU #GREYSAnatomy14 Grey’s Anatomy 14×11: trama, anticipazioni e SPOILER La prossima puntata della quattordicesima stagione si intitola ...

Nello sneak peek di Grey’s Anatomy 14×10 - il senso di colpa di Jo : Jenny ha colpito Paul? : Dopo una prèmiere invernale ricca di colpi di scena, Nello sneak peek di Grey's Anatomy 14x10 si discute su un quesito importante: chi ha tentato di uccidere Paul Stadler? Il marito (ormai ex) di Jo si è presentato all'ospedale di Seattle sconvolgendo di nuovo la vita della dottoressa Wilson, ma non solo. L'uomo è arrivato accompagnato da Jenny, la sua nuova fidanzata. La situazione non poteva apparire peggio di così per Jo, la quale non solo ...

Slitta il ritorno di Grey’s Anatomy 14 in Italia - i nuovi episodi in onda da marzo su FoxLife : Se inizialmente l'appuntamento era stato fissato al 26 febbraio, il ritorno di Grey's Anatomy 14 in Italia con i nuovi episodi della seconda parte di stagione Slitta ora a marzo. FoxLife, canale 114 di Sky che trasmette in anteprima assoluta per il nostro paese gli episodi del dedical drama di Shonda Rhimes, ha ufficializzato la programmazione dei nuovi episodi ancora inediti in Italia. La première invernale di Grey's Anatomy 14, trasmessa ...

Abigail Spencer da Grey’s Anatomy a Timeless 2 - la seconda stagione in arrivo su NBC dopo la cancellazione : dopo averla vista nei panni di Megan Hunt in Grey's Anatomy, Abigail Spencer torna in tv con Timeless 2 su NBC. La seconda stagione della serie, inizialmente cancellata e poi resuscitata, debutterà in anteprima domenica 11 marzo. Creata da Eric Kripke e Shawn Ryan, Timeless è dedicata alle vicende del trio di viaggiatori nel tempo interpretato da Abigail Spencer, Matt Lanter e Malcolm Barrett: impegnati a fare avanti e indietro tra varie ...

Annunciato l’ennesimo ritorno in Grey’s Anatomy 14 - un personaggio storico sconvolgerà Owen? : A quanto pare la vicenda di Teddy Altman non si è ancora conclusa in Grey's Anatomy 14: il personaggio interpretato da Kim Raver tornerà ancora nel corso di questa stagione del medical drama. Dopo il recente ritorno a Seattle per assistere e curare l'amica Megan (Abigail Spencer), ritrovata viva in Iraq dopo un decennio di prigionia, Teddy sarà di nuovo al Grey Sloan Memorial Hospital nei prossimi episodi. A darne notizia è TvLine, che ha ...