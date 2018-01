Google sta usando l’intelligenza artificiale per prevedere i ritardi dei voli

Google Assistant Go è disponibile sul Play Store - ma non per gli utenti italiani : Google ha pubblicato anche Google Assistant Go sul Play Store. Il colosso di Mountain View ha quindi deciso di continuare a pubblicare le versioni alleggerite delle proprie applicazioni principali che caratterizzeranno gli smartphone dotati di Android Go, la versione speciale destinata agli smartphone meno performanti. L'articolo Google Assistant Go è disponibile sul Play Store, ma non per gli utenti italiani è stato pubblicato per la prima ...

Interessante alternativa Google Assistant GO per smartphone a basso prezzo : Sta arrivando in queste ore sul mercato degli smartphone Android una nuova ed Interessante applicazione chiamata Google Assistant GO. Come potrete facilmente percepire, si tratta di una soluzione alternativa all'ormai celebre assistente vocale sfornato dal colosso di Mountain View nel corso degli ultimi mesi qui in Italia, dopo le anticipazioni condivise nella giornata di ieri a proposito di un aggiornamento che a stretto giro potrebbe essere ...

Google completa l'acquisizione di parte di HTC e sta già lavorando a un proprio chip custom : Rick Osterloh, capo della divisione hardware di Google, ha annunciato che è ufficialmente conclusa l'operazione di acquisizione di una parte della divisione smartphone di HTC. In questo modo il colosso di Mountain View potrà procedere con la realizzazione del proprio custom chip, seguendo l'esempio di Apple.

In arrivo due grosse novità per Google Assistant : anticipazioni sul prossimo aggiornamento : Stiamo per imbatterci in un importante aggiornamento dedicato a Google Assistant, il nuovo assistente vocale concepito dal colosso di Mountain View che qui in Italia ha registrato un grosso successo soprattutto tra gli utenti in possesso di device Samsung, Honor, ASUS e Huawei. Dopo aver fatto un importante punto della situazione poco meno di due settimane fa a proposito della sua disponibilità anche a bordo di modelli di seconda e terza fascia, ...

App Google 7.20 preannuncia hotword personalizzate per Assistant e Duo per smart display : L'App Google ha iniziato a ricevere nella giornata di ieri l'aggiornamento alla versione 7.20, grazie alla quale si è scoperto che ben presto potrebbero essere disponibili hotword personalizzate per Google Assistant. L'aggiornamento alla versione 7.20 svela ora maggiori dettagli a proposito del supporto bilingue su Google Assistant, del download di podcast offline, di Google Duo su smart display ed altro ancora.

Marchionne : Fca fornirà migliaia di Chrysler a Google per il lancio dei taxi senza austista : Gli scienziati ci stanno lavorando da anni, ormai siamo a buon punto per lì'auto senza guidatore, anche se qualche incidente ogni tanto si verifica. Del resto siamo in piena fase di test, quindi meglio ora che dopo, se serve a meglio mettere punto il sistema di guida automatica. Una vera e propria rivoluzione. Sergio Marchionne, amministratore delegato di Fca, fa sapere che la sua azienda fornirà migliaia di Chrysler Pacifica a Waymo, la ...

Fca - Marchionne conquista Google Chrysler per i taxi a guida autonomi : Fca fornirà "migliaia" di Chrysler Pacifica a Waymo, la divisione di auto autonome di Google, per il lancio del suo servizio di taxi senza guidatore. Per Fca e Google si tratta del terzo accordo in questo senso

Google Assistant non fornisce risposte su Dio o Gesù per una valida ragione : Alcuni utenti si sono lamentati del fatto che facendo domande su Gesù o Dio, Google Assistant non riconosce tali "figure". Ecco perchè ciò accade

La rivolta dei giornalisti contro Google e Facebook : le vere notizie costano - paghino il dovuto : "Il pagamento delle notizie in base ai click e non in base alla qualità/veridicità del contenuto genera il distorto fenomeno delle fake news. Le notizie vere hanno un costo di produzione e questo ...

Google sta testando un link diretto agli abbonamenti nel Play Store : Tra le feature in fase di test sul Google Play Store ne troviamo anche una dedicata agli utenti che hanno contenuti in abbonamento. Scopriamo di che si tratta

Firefox 59 beta vuole prendere il posto di Google Assistant sul tasto home - download apk - : Inoltre, sono state migliorate le performance del protocollo HLS , HTTP Live Streaming , e ci sono ulteriori cambiamenti anche per funzionalità nascoste sotto al cofano.

Google sta riorganizzando la pagina del programma Android Beta : Google sta riorganizzando la pagina web dedicata al programma Android Beta, che al momento non è disponibile per alcun dispositivo. l recente rilascio della versione stabile di Android 8.1 Oreo ha infatti chiuso ufficialmente in programma Beta. A Breve dovrebbe arrivare un refresh della pagina con la possibilità di accedere nuovamente.

Google Assistant supporta ora Voice Match per più profili Netflix : Il team di Google Assistant ha attivato la possibilità di aggiungere il supporto per l'accesso a più profili Netflix tramite la corrispondenza vocale

Google Play Store mostra un nuovo tasto per provare subito le Android Instant App : Stando a quanto notato da un utente su Reddit, Google avrebbe introdotto un tasto Prova subito sul Play Store per le Android Instant App. Ecco tutti i dettagli