Il Comitato di presidenza del Csm ha dato il via libera all'apertura di unasulla vicenda delCioffi, il presidente del Tribunale di Napoli che dovrà giudicare i fratelli del parlamentare di FI Luigi. Giuseppe Cioffi è stato fotografato a ottobre a una convention di Forza Italia. La Prima commissione dovrà verificare se sussistano o meno i presupposti per avviare una procedura di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)