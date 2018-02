Gianni Morandi a Sanremo 2018 | super ospite italiano del “Capitano Coraggioso” Claudio

Sanremo 2018/ Fiorello sarà ospite : anche Sting e Gianni Morandi all'Ariston : Sanremo 2018, il bianco domina l'intera scenografia del Festival di Claudio Baglioni: dal 6 al 10 febbraio, il Teatro Ariston brillerà di nuova luce per accogliere il pubblico.(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 00:49:00 GMT)

Sanremo 2018 : da Sting a Gianni Morandi - gli ospiti che vedremo : Nessun attore della Hollywood che conta, almeno per il momento. In questo Claudio Baglioni era stato chiaro: «Non sarà il Festival degli attori hollywoodiani o dell’astronauta del momento», aveva dichiarato alla conferenza inaugurale del Festival di Sanremo 2018 e così è stato. I primi nomi ufficiali degli ospiti di questa edizione, la sessantottesima per l’esattezza, fanno tutti parte dell’universo della musica italiana e ...

Confermati i primi ospiti italiani di Sanremo 2018 da Gianna Nannini a Gianni Morandi e Laura Pausini : I primi ospiti italiani di Sanremo 2018 sono stati Confermati dall'Ansa. Laura Pausini, Negramaro, Gianna Nannini e Gianni Morandi sono i primi nomi degli artisti italiani che calcheranno il palco del Teatro Ariston di Sanremo tra il 6 e il 10 febbraio 2018 nel Festival di Claudio Baglioni, direttore artistico e presentatore con Pierfrancesco Favino e Michelle Hunziker. Dopo le indiscrezioni che si sono rincorse negli scorsi giorni, ...

MICHELE MONDELLA/ "Era un artista - molto più di noi" - l'addio di Gianni Morandi e altri cantanti : Tanti gli amici e i rappresentanti del mondo della musica che hanno voluto dare l'ultimo saluto a MICHELE MONDELLA, storico promoter di Dalla, Morandi e De Gregori.

Gianni Morandi in concerto all’Arena di Verona : info biglietti in prevendita : Gianni Morandi in concerto all'Arena di Verona il 25 aprile. L'annuncio arriva direttamente sulla pagina dell'artista, che ha appena dichiarato di essere pronto a sbarcare all'anfiteatro scaligero con un nuovo spettacolo dedicato al suo ultimo disco di inediti. L'appuntamento è fissato tra qualche settimana, ma i biglietti possono essere acquistati in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a partire dal 24 gennaio alle ore 16. ...

Verona : Gianni Morandi e Bob Dylan ad aprile in Arena : Verona, 23 gen. (AdnKronos) - Sarà Gianni Morandi, ospite a sorpresa oggi in Comune, ad aprire la stagione extra lirica in Arena il prossimo 25 aprile. Dopo di lui, in un cartellone ancora work in progress, artisti di calibro internazionale come Bob Dylan, Lenny Kravitz, Deep Purple, Jovanotti, Scor

Gianni Morandi travolto dall'affetto dei fan a Salerno : il video : 'Traversare mezza Italia, da Venezia a #Salerno'. Dopo il bagno di folla del centro commerciale Valecenter in Laguna il tour firmacopie di Gianni Morandi [video] ha fatto tappa in Campania. L'eterno ragazzo è stato travolto dall'affetto dei fan a Le Cotoniere. In questo mese di gennaio l'artista bolognese per presentare il suo nuovo album 'D'Amore D'autore'. Nel corso dell'evento l'ex direttore artistico di Sanremo 2012 ha ricevuto in dono una ...

Bagno di folla per Gianni Morandi al Romagna Shopping Valley : Il suo prossimo tour partirà da Rimini, il 24 febbraio, e per promuovere il suo nuovo album, d'amore d'autore - il 40esimo di una lunghissima carriera - la scelta è caduta ancora una volta sulla ...

Gianni Morandi - Una vita che ti sogno | Testo - Audio - MP3 : Canzone Gianni Morandi, Una vita che ti sogno: Testo, parole, Audio, video, MP3 Il nuovo singolo di Gianni Morandi è Una vita che ti sogno: ecco il Testo, il video, l’Audio e il brano MP3 della canzone. Si tratta di un brano scritto per lui da Tommaso Paradiso e ascoltandolo sembra un brano fatto apposta per Gianni. […]

Una vita che ti sogno è il nuovo singolo di Gianni Morandi da D’amore e d’autore di Tommaso Paradiso (audio e testo) : Una vita che ti sogno è il nuovo singolo di Gianni Morandi tratto da D'amore e d'autore. Il nuovo brano arriva in radio dopo Dobbiamo fare luce, scritto per l'artista di Monghidoro da Luciano Ligabue. Per il nuovo estratto, Gianni Morandi ha voluto affidarsi a Tommaso Paradiso, che ha incontrato due anni fa in un ristorante: "Ho incontrato Tommaso Paradiso un paio di anni fa in un ristorante romano con Federico Russo, che mi parlò del suo ...

Gianni Morandi/ L'inarrestabile eterno ragazzo : dal firmacopie al tour - al via l'incontro con i fan : Gianni Morandi, l'eterno ragazzo di Monghidoro e il suo 2018 ricco di impegni: a gennaio il firmacopie in giro per l'Italia prima del tour nei principali palasport.

ADRIANO CELENTANO - SPECIALE ROCK ECONOMY / Video - i monologhi e i duetti con Gianni Morandi : ADRIANO CELENTANO, SPECIALE ROCK ECONOMY: il programma evento del re degli ignoranti verrà proposto oggi, sabato 6 gennaio 2018, in occasione del suo 80esimo compleanno.