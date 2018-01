Gelo in Russia | super nevicata a Mosca | record degli ultimi 50 anni GALLERY

Arriva il Gelo dalla Russia : Freddo siberiano in arrivo . Dopo un mese di gennaio un po' sotto tono, da febbraio si cambierà aria, in tutti i sensi . Tra il 5 e il 7 - spiegano gli esperti del sito ilmeteo.it- un vortice ...

Previsioni Meteo Febbraio 2018 : la riscossa dell’inverno con Gelo e neve dalla Russia? Due ipotesi : Previsioni Meteo Febbraio 2018 – Dopo un dicembre con clima invernale nella media, ma con precipitazioni comunque deficitarie, il mese di gennaio in corso, che mediamente è atteso come il più freddo della stagione invernale, sta evolvendo con temperature sopra la media e con diffusa siccità. Fa eccezione l’arco alpino, soprattutto occidentale, dove si addensano correnti da Nordovest con nevicate abbondanti, ma soprattutto in quota. ...