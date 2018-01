Gasperini | ' L' Atalanta può ancora andare in finale'

Coppa Italia Atalanta - Gasperini : «Juve? Ora serve un'impresa» : Quella contro la Juve è stata una serata no per l' Atalanta di Gasperini : "Ora servirà un'impresa - ha dichiarato ai microfoni di Rai Sport - ma forse sarebbe servita comunque. Questo non è un buon ...

Coppa Italia - alla Juventus basta Higuain contro l’Atalanta ma la qualificazione non è chiusa : la squadra di Gasperini ha abituato a grandi imprese… : Si è conclusa l’andata della semifinale di Coppa Italia, importante prova di forza della Juventus sul campo dell’Atalanta in attesa della gara di domani tra Milan e Lazio. La squadra di Massimiliano Allegri era reduce dal non entusiasmante successo sul campo del Chievo mentre quella di Gasperini dal netto successo in trasferta contro il Sassuolo. La Juventus mette subito le cose in chiaro e passa subito in vantaggio dopo appena 3 ...

Atalanta-Juventus - dalle 20.45 La Diretta Gasperini sogna l'impresa : In un Atleti Azzurri d'Italia tutto esaurito va in scena l'atto di andata della semifinale tra l'Atalanta e la Juventus campione in carica. Per i bergamaschi, grazie al successo sul campo del Napoli ...

Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus : le scelte di Gasperini e Allegri : Formazioni ufficiali Atalanta-Juventus – Torna la Coppa Italia con la prima semifinale che metterà di fronte Atalanta e Juventus. L’andata si giocherà a Bergamo, allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia, dove i bianconeri hanno pareggiato le ultime due sfide in campionato contro gli orobici: la più recente risale al 1° ottobre scorso con il 2-2 finale, stesso risultato nella passata stagione. In porta tornerà titolare ...

Atalanta - Orsolini lascia il club e Gasperini adesso è furioso e chiede un innesto! Tutti i dettagli : Orsolini è ad un passo dal ritorno alla Juventus dal prestito all’Atalanta, dopodichè il calciatore approderà per 18 mesi al Bologna di Donadoni. adesso il club atalantino dovrà tornare sul mercato per mettere una pezza all’addio del calciatore e regalare a Gasperini una nuova alternativa in attacco. L’Atalanta che spesso gioca con tre attaccanti, non può certo permettersi il lusso di rimanere con soli 4 attaccanti in rosa con ...

Atalanta - il dg Marino : 'Progetto lungo con Gasperini. Sul mercato...' : Umberto Marino , direttore generale dell' Atalanta , parla a RMC Sport : 'Il mercato? Lo avevamo detto che non avremmo fatto molto sul mercato. È uscito Kurtic per una sua precisa richiesta: lo ringraziamo perché ha dato tutto per noi. Vido è andato a giocare in B ...

Probabili formazioni / Atalanta Juventus : diretta tv - orario - le notizie live. Volto nuovo per Gasperini? : Probabili formazioni Atalanta Juventus: diretta tv, orario, le notizie live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano nella semifinale di andata della Coppa Italia(Pubblicato il Mon, 29 Jan 2018 19:27:00 GMT)

Atalanta - Gasperini : 'La Juve è favorita - ma noi...' : 'Noi cercheremo di giocarci al meglio l'opportunità ma sappiamo che la Juve è una squadra di livello internazionale -prosegue il mister nerazzurro ospite di 'Radio anch'io Sport' su Rai Radio1 alla ...

Serie A Atalanta - Gasperini : "Var? Stanno succedendo cose strane" : BERGAMO - "Ieri è stata una giornata sfortunata, ma è già qualche domenica che certi episodi si ripetono. La Var è sempre quella, le immagini non sbagliano. Sono le interpretazioni che possono creare ...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Sassuolo-Atalanta 0-3 - tris degli orobici di Gasperini al Mapei Stadium : Nell’anticipo della ventiduesima giornata del campionato di Serie A l’Atalanta di Giampiero Gasperini si impone sul campo del Sassuolo con un secco 3-0. Le marcature sono state realizzate da Masiello al 30′, Cristante al 83′ e Freuler al 86′. Un successo importante per gli orobici che continuano la loro corsa per le posizioni in lizza per l’Europa, salendo a quota 33 punti in settima piazza ad un punto dalla ...

Atalanta - Gasperini ‘spiega’ le parole rilasciate in settimana : il pensiero del tecnico orobico : L’Atalanta ha riscatto la sconfitta rimediata una settimana fa con il Napoli vincendo in trasferta contro il Sassuolo. Al termine del match, Gian Piero Gasperini ha spiegato ai microfoni di ‘Sky Sport’ le parole rilasciate in settimana che hanno fatto grande clamore: “Io devo molto all’ambiente, da parte mia c’è un’enorme riconoscenza, lavoro per l’Atalanta per vederla sempre più forte. Il rapporto ...

Sassuolo-Atalanta - Gasperini : “Devo molto a questa squadra”. Iachini : “Sfortunati e imprecisi” : Sassuolo-Atalanta, Gasperini: “Devo molto a questa squadra”. Iachini: “Sfortunati e imprecisi” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Sassuolo-Atalanta – Al termine del match vinto al Mapei Stadium con il Sassuolo, il tecnico dell’ Atalanta Gasperini ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Mediaset Premium. Sassuolo-Atalanta, PARLA Gasperini ...

Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta : le scelte di Iachini e Gasperini : Formazioni ufficiali Sassuolo-Atalanta – Sassuolo e Atalanta apriranno la 22^ giornata di Serie A. Gli orobici, scossi dalle parole rilasciate in settimana da Gasperini che ha aperto all’addio a fine stagione, sono chiamati a riscattare la sconfitta rimediata con il Napoli la settimana scorsa. Conquistare i tre punti permetterebbe alla ‘Dea’ di rimanere agganciata al treno per un posto in Europa League. Di fronte però ci ...

Atalanta - Gasperini verso l'addio : frasi-bomba - tentazione Nazionale : Gasperini verso l'addio all' Atalanta ? 'Io sono qui perché un anno fa ho sposato il progetto di Percassi . Diceva: 3 o 4 big e dentro i ragazzi del vivaio. Se le strategie cambiano non ha senso ...