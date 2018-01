: “Garantiamo la giusta retribuzione a chi lavora nel teatro”. Carmentalia lancia la raccolta fondi: anche Canino e D… - silviabest77 : “Garantiamo la giusta retribuzione a chi lavora nel teatro”. Carmentalia lancia la raccolta fondi: anche Canino e D… - Cascavel47 : “Garantiamo la giusta retribuzione a chi lavora nel teatro”. Carmentalia lancia la raccolta fondi: anche Canino e D… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Giuliana De Sio e Fabio Canino sono solo alcuni dei nomi del mondo dell’arte che hanno deciso di sostenere la compagnia teatralee la campagna di raccolta fondi che gli attori stanno portando avanti. La compagnia porterà in scena, in prima nazionale, lo spettacolo “Incognito” del brillante commediografo inglese Nick Payne, e sta ricercando i fondi necessari alla produzione dello spettacolo che consentirà l’adeguataa tutti i componenti dello staff, composto da regista, attori, scenografo, costumista, light designer e musicista. Non è una novità per il mondo dello spettacolo assistere ad una progressiva riduzione dei finanziamenti statali e, oltre a contattare produttori per il progetto, ha deciso di raccogliere il budget necessario attraverso un crowdfunding: una raccolta fondi online.crede di poter “proporre qualcosa di nuovo che ...