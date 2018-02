Furore 2 quante puntate sono | quando inizia e quando finisce

Leggi la notizia su gossippiu

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Sta per tornare2:saranno? Ela seconda stagione?finirà sarà una conseguenza delle prime due risposte che vi daremo e cercheremo di costruire un quadro completo della fiction.Il vento della speranza, questo è il nome completo della serie, tornerà molto presto su Canale 5 con le nuovee con una storia tutta nuova da raccontare: ritroveremo i vecchi personaggi, ovviamente, ma tanti altri entreranno in scena e mischieranno le carte in tavola. Rispondiamo adesso alle domande che abbiamo posto in essere in apertura:2 dasarà composto? Da questo punto di vista c'è una bella novità per chi si è molto appassionato alla storia della famiglia Licata: se nella prima stagionestate sei, nella seconda saranno ottoa tenerci compagnia. La produzione ha messo in cantiere due episodi in più, quindi, dopo ...