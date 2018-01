Fuoco di Sant’Antonio | fattori di rischio | sintomi | contagio | cura e prevenzione

: RT @GxLaSpezia: #Monterosso | Conclusa con successo la #mostra interattiva all’eremo di Sant’Antonio curata da Davide #Tansini | https://t.… - GxValTaro : RT @GxLaSpezia: #Monterosso | Conclusa con successo la #mostra interattiva all’eremo di Sant’Antonio curata da Davide #Tansini | https://t.… - GxValTaro : RT @GxLiguria: #Storia | Ultimi giorni per la #mostra sull’area archeologica del Mesco a #Monterosso, curata da Davide #Tansini | https://t… - GxValTaro : RT @GxCinqueTerre: #Monterosso | L’affascinante storia dell’eremo di Sant’Antonio al Mesco in una #mostra curata da @DavideTansini | https:… - GxValTaro : RT @GxLiguria: #Archeologia | L’eremo di Punta Mesco a #Monterosso in una #mostra curata da #DavideTansini. Fino al 31 agosto | https://t.c… - Arkos71 : @giovannibrenteg Da fuoco di Sant'Antonio -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Ildi, scientificamente noto come Herpes Zoster, colpisce ogni anno 300 mila persone, di solito una volta nella vita. Si tratta di una malattia infettiva, caratterizzata dalla riattivazione dello stesso virus che causa la varicella, il virus Varicella-Zoster (VZV). Le cause scatenanti non sono note con certezza. Sappiamo, però, che l’immunocompromisione ha un ruolo fondamentale. Se le difese immunitarie si abbassano, infatti, è molto più facile che compaia la malattia, quindi ildisi potrebbe avere maggiormente in caso di età avanzata, stress psicologico, risposta ad alcuni farmaci, infezione da HIV, esposizione a immunotossine, traumi, lupus eritematoso sistemico, artrite reumatoide, granulomarosi di Wegener, malattia di Crohn, colite ulcerosa ecc. Iprecedenti l’eruzione cutanea sono ambigui: mal di testa, febbre, malessere, ...