Francesco Monte sarà squalificato dall' Isola? Tutto quello che c' è da sapere

Isola dei famosi - Mediaset indaga sulla marijuana di Francesco Monte : 'Prenderemo provvedimenti' : Arrivano i primi effetti dello scandalo scatenato da Eva Henger alla seconda puntata dell' Isola dei famosi , quando ha denunciato Francesco Monte in diretta tv, colpevole di aver fumato marijuana ...

Isola 2018 - Francesco Monte squalificato dal gioco? : Francesco Monte squalificato all'Isola dei Famosi 2018? Nella seconda puntata serale è accaduto il finimondo: Eva Henger ha fatto una rivelazione shock che ha messo a serio rischio la partecipazione dell'ex tronista di Uomini e Donne al reality show. Delle accuse che non sono passate inosservate e che certamente non finiranno immediatamente nel dimenticatoio: se ne parlerà anche altrove, visto che Eva ha voglia di raccontare tutta la verità su ...

Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati all'Isola 2018 : Francesco Monte e Paola Di Benedetto si sono baciati? all'Isola dei famosi 2018 è già scoppiato l'amore: i due naufraghi si sono avvicinati ancor prima di venire catapultati sulle spiagge dell'Honduras e stanno proseguendo la conoscenza. Le telecamere naturalmente li tengono puntati, visto che fra loro c'è del tenero, e nel daytime di oggi, 29 gennaio, si è intravisto un bacio! Francesco e Paola verranno interpellati a proposito di questo gesto ...

L'Isola dei famosi 2018 - Francesco Monte squalificato dopo la rivelazione shock? Video : L'#isola dei famosi 2018 è cominciata ufficialmente questa sera con la seconda puntata di questa tredicesima edizione che si è aperta con una confessione shock fatta in diretta da Eva Henger. La naufraga che questa settimana è in nomination con Marco Ferri e quindi rischia di essere eliminata dal reality show, ha confessato che uno dei concorrenti in gara quest'anno ha trasgredito le regole del gioco perché avrebbe portato con se sulL'Isola ...

'Caso' Francesco Monte : ecco il comunicato ufficiale Video : eccoci con un nuovo appuntamento con l'isola dei famosi 13 [Video]. Il programma condotto ancora una volta da Alessia Marcuzzi accompagnata da Mara Venier e Daniele Bossari ieri sera è andato in onda con il suo secondo appuntamento. Nonostante la concorrenza, il reality è riuscito a portare a casa grandi ascolti. Durante la diretta di ieri, come hanno potuto notare i fans non sono mancati di certo i colpi di scena. Infatti oltre alle parole ...

Droga all'Isola - Jeremias Rodriguez difende Francesco Monte : 'Che ca***ta ha sparato quella' : Dopo la mamma di Cecilia che aveva messo un like ad un post contro Francesco Monte , ora interviene Jeremias Rodriguez che si dichiara dalla parte dell'ex fidanzato della sorella. Mentre l'opinione ...

Eva Henger contro Francesco Monte all’Isola : il vero motivo a Mattino 5 : Isola dei Famosi, Eva contro Francesco: a Mattino 5 il motivo rivelato da Mercedesz Henger Anche oggi, 31 Gennaio 2018, a Mattino 5 si è parlato del duro scontro tra Eva Henger e Francesco Monte. I due concorrenti dell’Isola dei Famosi sono infatti finiti al centro dell’attenzione a causa della lite avvenuta in diretta lo […] L'articolo Eva Henger contro Francesco Monte all’Isola: il vero motivo a Mattino 5 proviene da ...

Francesco Monte e Cecilia Rodriguez/ "Forse ho esagerato con lui" - l'ammissione dell'argentina : A Mattino 5 arriva la rivelazione che tutti aspettavamo: Cecilia Rodriguez ha esagerato con Francesco Monte? l'ammissione dell'argentina presto in tv. Ecco i dettagli(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 11:03:00 GMT)

Signorini contro Francesco Monte per il bacio con Paola Di Benedetto : Francesco Monte criticato da Alfonso Signorini per il bacio con Paola Di Benedetto All’interno del programma online di Alfonso Signorini argomento principale è stato Francesco Monte, commentato ovviamente sia per la questione della canna che per la relazione con Paola Di Benedetto. L’opinionista del Grande Fratello Vip trova assurdo che l’ex tronista di Uomini e Donne qualche giorno prima piangeva per Cecilia Rodríguez e poi ...

L'Isola news - la madre di Cecilia contro Francesco Monte : il gesto sorprendente Video : Dopo la seconda puntata del reality de ''L'Isola dei Famosi 2018'' [Video]è successo un po' di tutto sul web. Infatti, la puntata di ieri sera ha visto uscire dalL'Isola Eva Henger: quest'ultima non l'ha presa molto bene, visto che anche la figlia Mercedes ha fatto di tutto per salvarla dal televoto e farla rimanere ancora in gara. Tuttavia, però, prima di uscire la Henger ha fatto una dichiarazione molto pesante a discapito di #Francesco Monte, ...

Francesco Monte squalificato dall'Isola? Il comunicato Mediaset Video : Continua a far discutere #Francesco Monte il quale ieri sera, nel corso del secondo appuntamento serale trasmesso sulla rete di Canale 5, è stato pesantemente accusato dall'ex naufraga Eva Henger [Video]. La donna, prima eliminata di questa tredicesima edizione del reality, ha svelato che Monte, durante la sua permanenza in casa, precedente all'effettivo sbarco sull'isola, avrebbe fatto uso di marijuana. Si tratta di una notizia smentita dallo ...