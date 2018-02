Francesca Del Taglia incinta di nuovo | con Eugenio di nuovo genitori

"Sta svendendo la Chiesa in Cina" Zen contro l'opera Francescana L'attacco del cardinale di Hong Kong : Attualmente vi sono, di fatto, “due Chiese” cattoliche in Cina: una che dipende, come deve essere, dal Vaticano, chiamata “clandestina", e l’altra che si chiama “patriottica” che dipende dal governo cinese e come ai tempi della battaglia per il potere tra Papa e Imperatore tutto si gioca sulle nomine dei vescovi Segui su affaritaliani.it

Chi è Francesca Cipriani? Biografia - età e vita privata della concorrente dell'Isola dei famosi 2018 : Chi è Francesca Cipriani? Come naufraga dell'Isola dei famosi 2018 sta divertendo il pubblico di Canale 5, ma molti la ricorderanno come concorrente del Grande Fratello. Sono più di dieci anni che la vediamo in televisione e non ha mai perso il sorriso, seppure qualcuno la reputi un po' troppo eccentrica e sopra le righe. Ma chi è davvero? Per conoscerla meglio abbiamo preparato questo speciale con Biografia e vita privata di Francesca Cipriani: ...

"Francesca Cipriani ha un danno psichico" : il certificato del medico a "Pomeriggio 5" e la madre querela Malgioglio : "Francesca Cipriani ha un danno psichico del 6% al suo senso di adattamento e frequenti attacchi di panico": questo è il responso dei medici psichiatri che hanno in cura l'ex...

Isola - giorno 8. Francesca Cipriani è una furia contro i Migliori : «Amichetti o sagra dello stron*o?» : Francesca Cipriani - Isola dei Famosi 2018 La seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 ha rimescolato i naufraghi, divisi in due nuovi gruppi sull’Isola del Mejor e sull’Isola del Peor. Nemmeno il tempo di approdare sulle due spiagge dopo la diretta che si scatena l’ira di Francesca Cipriani per essere ancora una volta tra i Peggiori. Intanto, Nadia Rinaldi incassa come una sorta di sfida il fatto di essere finita in ...

Francesca Barra e Santamaria sposi in gran segreto : le foto delle nozze : «Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci ha dato un giorno di libertà, così siamo volati a Las Vegas e

Francesca Barra e Claudio Santamaria sposi a Las Vegas - la foto del matrimonio segreto : Francesca Barra e Claudio Santamaria, ecco la foto delle nozze celebrate a Las Vegas (pubblicata dal settimanale Chi) a cui è seguito il viaggio di nozze in Vietnam. Francesca Barra parla del matrimonio a Las Vegas con Claudio Santamaria “Lo scorso novembre eravamo a Los Angeles perché Claudio doveva presentare un cortometraggio. La produzione ci […] L'articolo Francesca Barra e Claudio Santamaria sposi a Las Vegas, la foto del ...

Isola dei Famosi 2018 - seconda puntata del 29 gennaio : fuori Eva. Al televoto Francesca - Nadia e Rosa. Sbarcano Elena Morali e Simone Barbato : seconda puntata Isola dei Famosi 2018 seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2018 e, puntuale, qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del lunedì sera, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, in Honduras. Isola dei Famosi 2018: la diretta minuto per minuto della seconda puntata di lunedì 29 gennaio 21.39: La voce narrante dell’Isola dei ...

Uomini e Donne : Eugenio Colombo e Francesca Del Taglia genitori bis? : Eugenio e Francesca di Uomini e Donne saranno di nuovo genitori? Sembra ci sia aria di importanti novità per una tra le coppie più unite e amate del programma condotta da Maria De Filippi, Uomini e Donne, ovvero quella composta dal dj Eugenio Colombo e dalla sua scelta, la toscana Francesca Del Taglia. Come riportato da una fan al blog Isa e Chia, sembra che la Del Taglia sia in dolce attesa del secondo figlio della coppia (i due sono infatti ...

Francesca Cipriani vede delle presenze dell'aldilà - lo rivela sua madre Video : A #Domenica Live è stato dedicato uno spazio della trasmissione al paranormale, in quanto diversi vip hanno dichiarato di aver assistito a fenomeni ultraterreni. In collegamento dalla propria abitazione, la madre di #Francesca Cipriani ha dichiarato che sua figlia, fin da piccola, vedrebbe delle presenze. Insomma, sia lei che sua madre, sarebbero particolarmente sensibili al paranormale. A detta di sua made, Francesca da piccola avrebbe giocato ...