Fotocamera per Windows 10 si aggiorna introducendo il Fluent Design Insider

Samsung - l'S9 punta sulla super Fotocamera : ecco come sarà : Il nuovo top di gamma dei coreani sarà presentato al Mobile World Congress: al centro, l'esperienza fotografica con un sensore ad apertura variabile

Fotocamera Reflex : guida per principianti : Siete degli appassionati di fotografia? Allora sicuramente vi sarete accorti che spesso la Fotocamera dello smartphone non basta per ottenere scatti eccezionali. Certo, il livello qualitativo è notevolmente salito negli anni, ma c’è un motivo se i fotografi utilizzano ancora le macchine fotografiche. Fra tutte le categorie disponibili, sicuramente le fotocamere Reflex rappresentano l’apice dell’evoluzione fotografica. La scelta ...

Honor 7X : in arrivo un aggiornamento con Face Unlock e lente AR per la Fotocamera : Honor ha dato il via alle procedure di rilascio di un nuovo aggiornamento firmware per Honor 7X. Scopriamo insieme quali sono le novità introdotte con esso L'articolo Honor 7X: in arrivo un aggiornamento con Face Unlock e lente AR per la fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Razer Phone si aggiorna con il supporto HDR e Dolby 5.1 per Netflix e miglioramenti della Fotocamera : Arriva un nuovo aggiornamento per Razer Phone che dovrebbe fare felice chi è solito sfruttare lo smartPhone per guardare i video offerti da Netflix L'articolo Razer Phone si aggiorna con il supporto HDR e Dolby 5.1 per Netflix e miglioramenti della fotocamera è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Fallisce l’aggiornamento Oreo su Asus ZenFone 3 per problemi Fotocamera : messa a fuoco in tilt : Ieri è stata una giornata memorabile per i possessori dell'Asus ZenFone 3: l'aggiornamento Oreo inaspettatamente è arrivato anche sulle variabili no brand italiane del dispositivo e tra le prime domande nate con l'arrivo della notifica del major update c'è stata quella relativa ai soluzione o meno dei problemi della messa a fuoco della fotocamera sull'ex top di gamma. La situazione è nettamente cambiata rispetto Android Nougat oppure ...

Un 29 gennaio caldo per Asus ZenFone 3 : via all'aggiornamento Android Oreo - giallo Fotocamera : ... infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo in giro per il mondo. Anche in Italia, come si potrà notare dalle informazioni ufficiali che mi ...

Un 29 gennaio caldo per Asus ZenFone 3 : via all’aggiornamento Android Oreo - giallo Fotocamera : Grossa sorpresa quella che sta arrivando oggi 29 gennaio per coloro che si sono portati a casa un Asus ZenFone 3 nel corso dell'ultimo anno e mezzo, in riferimento sia alla versione ZE552KL, sia a quella denominata ZE520KL. In netto anticipo rispetto alla tabella di marcia che avevamo riportato nello scorcio finale del 2017, infatti, il produttore asiatico ha dato il via alla distribuzione dell'aggiornamento Android Oreo in giro per il mondo. ...

Samsung - grande attesa per il Galaxy S9 : ecco le caratteristiche - si punta sulla Fotocamera : grande attesa in casa Samsung per il lancio del Galaxy S9, lo smartphone top di gamma della casa coreana che verrà svelato il 25 febbraio prossimo al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Lo ha confermato l’azienda sudcoreana, che ha distribuito un invito per l’evento in cui lascia intendere che il pezzo forte del nuovo dispositivo sarà la fotocamera “reinventata”. ...

Segnalato in Italia l’aggiornamento B181 per Huawei P10 : altro test sui problemi Fotocamera : Sta per arrivare anche in Italia un nuovo aggiornamento dedicato a coloro che hanno deciso di acquistare un Huawei P10. Sto parlando della patch B181, destinata a portare a bordo di questo device novità minime rispetto a quanto riscontrato poche settimane fa con la patch B180 (approfondita con apposito articolo sulle nostre pagine) ed ovviamente ancora impostata su Android Nougat. Insomma, in attesa di toccare con mano Oreo, con il relativo ...

Uscita ufficiale Samsung Galaxy S9 e S9 Plus il 25 febbraio : perché la Fotocamera reimmaginata : Non ci sono più dubbi sulla data di Uscita del Samsung Galaxy S9 e S9 Plus: il 25 febbraio è il giorno della presentazione delle due ammiraglie in quel di Barcellona, giusto 24 ore prima del via del Mobile World Congress, come avevamo pure anticipato nei giorni scorsi. Il produttore ha cominciato ad inviare alla stampa gli inviti per l'evento speciale e ad oggi, dunque, manca giusto un mese al lancio dei successori dei Samsung Galaxy S8 La ...

Nokia 10 : la Fotocamera del Lumia 1020 sta per ritornare con Android e HDM Global [Rumor] : Il Lumia 1020, commercializzato nel lontano 2013 con Windows Phone 8 come sistema operativo, è stato uno degli smartphone più azzeccati con un comparto fotografico che ha determinato una vera e propria rivoluzione nel settore dei dispositivi mobile. Appena lo si nomina, la prima cosa a cui si pensa è proprio alla fotocamera con le lenti Zeiss per un’immagini nitida, il flash Xenon in grado di illuminare anche le zone più scure, la ...

Nokia 10 : la Fotocamera del Lumia 1020 sta per ritornare con Android e HDM Global : Il Lumia 1020, commercializzato nel lontano 2013 con Windows Phone 8 come sistema operativo, è stato uno degli smartphone più azzeccati con un comparto fotografico che ha determinato una vera e propria rivoluzione nel settore dei dispositivi mobile. Appena lo si nomina, la prima cosa a cui si pensa è proprio alla fotocamera con le lenti Zeiss per un’immagini nitida, il flash Xenon in grado di illuminare anche le zone più scure, la ...

Modifiche alla Fotocamera di Samsung Galaxy S8 e S7 : fix per portrait mode : Qualche giorno fa vi avevamo parlato della disponibilità per Samsung Galaxy S8 e S7 (il discorso è esteso anche al Note 8) di un APK modificato che permetteva di testare la Google Camera dei Pixel, per poter sfruttare l'ormai famosa 'modalità ritratto' (da qualche tempo a questa parte abilitata sui modelli con processore Exynos, quelli internazionali, e più di recente con supporto alla fotocamera anteriore). In molti ci avete scritto, ...

Fotocamera al top per Samsung Galaxy S8 e S7 in cinque minuti : nuova modalità ritratto : Da alcune settimane a questa parte poter contare su una Fotocamera al top con modelli top di gamma del calibro del Samsung Galaxy S8 ed S7 vuol dire tra le altre cose affidarsi alla cosiddetta modalità ritratto avanzata. Una delle migliori alternative presenti sul mercato in questo periodo è senza ombra di dubbio quella dei Google Pixel, alla luce dell'ottimo lavoro che è stato fatto dagli sviluppatori negli ultimi tempi. La novità più ...