: Fortissima scossa di magnitudo 6.1 in Afghanistan morti e feriti i dettagli - #Fortissima #scossa #magnitudo - zazoomblog : Fortissima scossa di magnitudo 6.1 in Afghanistan morti e feriti i dettagli - #Fortissima #scossa #magnitudo - LDGSocial : Paura nel Centro Italia: Nuova fortissima scossa pochi minuti fa - blueplanetheart : FORTISSIMA SCOSSA DI TERREMOTO DI Mw 6.6 NELL’OCEANO ATLANTICO MERIDIONALE, A SW DEL SUDAFRICA Ipocentro... - parkdiminniee : RT @etherealparkjm: è inspiegabile ma ogni volta che ascolto le canzoni di Jonghyun è come se ricevessi una fortissima scossa, davvero. no… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Alle 8,06 ora italiana una potente #di #6.1 della scala Richter ha colpito l'settentrionale. Secondo il centro EMSC il terremoto avrebbe avuto il suo esatto epicentro 35 chilometri a sud di Jarm, cittadina con 12 mila abitanti e 68 chilometri a sud di Fayzabad, che ospita 44 mila abitanti. L'ipocentro del sisma, come accade spesso per i #Terremoti che avvengono lungo la catena montuosa dell'Hindu Kush, è stato rilevato ad un'elevata profondita', a circa 190 chilometri dalla superficie. Per questo motivo le onde sismiche si sono propagate lungo un raggio molto esteso e sono state avvertita dalla popolazione a Kabul, che dista quasi 300 chilometri dall'epicentro, ma perfino a Islamabad, in Pakistan, a più di 400 chilometri di distanza, a Tashkent, in Uzbekistan, a 500 chilometri di distanza, e addirittura a New Delhi, in India, megalopoli che dista circa 1000 ...