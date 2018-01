Formula 1 - Rivoluzione Liberty Media | abolite le ' grid girls' dallo schieramento di

Coppa Italia - così non va - serve una rivoluzione : Formula scandalosa e stadi deserti - prendiamo spunto dall’FA Cup! : Diciamolo senza peli sulla lingua: ora come ora la Coppa Italia è più un peso che altro. Lo è per gli allenatori, che devono dosare le energie in vista di competizioni ritenute ben più importanti, lo è per molte piccole società, costrette spesso a trasferte improponibili per affrontare sfide proibitive, lo è anche per chi lavora in stadi che spesso e volentieri sono vuoti, lo è anche per tv e giornali, insomma un po’ per tutti. E’ ...