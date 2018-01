Formula 1 | niente più ombrelline in griglia di partenza

Niente Formula Uno sulla Rai : appuntamento su Sky e su Tv8 : Il rombo dei motori di Formula Uno non si udirà più sulla Rai. Viale Mazzini perde la Formula 1. Sky si è aggiudicata i diritti per tutti i Gran Premi, live e in esclusiva, per le prossime tre stagioni, sino…Continua a leggere →