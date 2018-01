Formula 1 - Il Circus dice addio alle Grid Girls

Formula E - Alejandro Agag : 'Sogno la Ferrari nel mio circus. E pensare che Ecclestone ci dava per spacciati...' : Vedremo mai una Ferrari elettrica nel vostro Mondiale? Oppure fra qualche anno la Formula 1 come la conosciamo non esisterà più e tutte le auto da gara saranno elettriche? 'È chiaro che il mondo è ...