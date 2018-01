Formula 1 | addio alle “ombrelline” | “Pratica in disaccordo con le regole di base della

Formula Uno - dal 2018 addio alle 'ombrelline' : La Formula 1 dice addio alle ragazze ombrello. Dal 2018, la griglia di partenza sarà popolata di 'performer, vip e invitati' di primo livello scelti di gara in gara dai vari organizzatori. Ad ...

Formula 1 - Il Circus dice addio alle Grid Girls : Unaltra novità per il Mondiale di Formula 1: a partire da questanno, il Circus rinuncerà alla presenza delle Grid Girls, ossia le ragazze immagine che per anni si sono ritrovate a posare davanti alle monoposto schierate sulla griglia di partenza, poco prima della gara.Nuova filosofia. Fin da quando è arrivata nel Circus, Liberty Media società detentrice dei diritti commerciali della Formula 1- ha da sempre considerato fuori luogo lusanza di ...

Formula 1 - la Ferrari ed il possibile addio : Ecclestone commenta così : Bernie Ecclestone invita i nuovi detentori dei diritti sulla F.1, gli statunitensi di Liberty Media a non considerare vuote parole quelle di Sergio Marchionne, presidente della Ferrari che minaccia di lasciare la Formula 1 se non le nuove regole non saranno gradite dalla Scuderia del Cavallino. “Se fosse stato Luca di Montezemolo, non avresti dovuto prenderlo sul serio. Le corse erano la sua vita” afferma l’ex padrino della F.1 ...

Formula 1 - mossa a sorpresa della Ferrari : le indiscrezioni dopo l’addio con Santander : dopo la fine del mondiale di Formula 1 il pensiero è rivolto alla prossima stagione con l’obiettivo per la Ferrari di riscattarsi e provare a vincere il titolo. Secondo quanto riportato dal quotidiano ABC Sport, i vertici del Cavallino avrebbero in mente di riempire lo spazio lasciato libero da Santander con il marchio IQOS, quello sigaretta elettronica sperimentata dalla Phillip Morris. L’unico ostacolo sarebbe quello relativo al fatto ...

Formula ferrari 1 marchionne addio marchionne addio : La ferrari potrebbe lasciare la formula 1? Il rischio è stato serio, parola di Sergio marchionne. L'amministratore delegato di FCA, intervenendo alla presentazione del ritorno di Alfa Romeo nella competizione più importante per il mondo automobilistico, è stato molto chiaro. La ferrari "non intende mollare sullo sviluppo della tecnologia, non è possibile rendere tutte le macchine di F1 uguali al punto di non ...