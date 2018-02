Fisco | spese sanitarie | slitta la scadenza per l' invio dei dati

Fisco - sospese cartelle per le Festività : 16.16 L'Agenzia delle Entrate sospende l'invio delle cartelle per il periodo natalizio fino al 7 gennaio 2018.Le cartelle sospese sono 305 mila su 320 mila, scorporati dunque i casi inderogabili che saranno notificati attraverso la posta certificata (Pec). L'agenzia inoltre fa sapere che i contribuenti possono richiedere la ricezione di un avviso per una cartella in via di notifica via sms o email.Per attivare il servizio "sms-se mi scordo" ...