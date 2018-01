Figc | Malagò | ' Durata? Qui c' è da riscrivere le regole'

Malagò - commissario Figc riporti armonia : Quando sono stato eletto presidente del Coni anche il nostro mondo era spaccato, ma dopo quattro anni c'è stato un consenso molto importante, ci ho lavorato tantissimo. Ho dato gloria a chi aveva ...

Calcio - Giovanni Malagò sul commissariamento della Figc : “Serve una figura che dia credibilità” : Sono giorni importanti per la FIGC. L’Election Day di lunedì 28 gennaio è stato un fallimento su tutta la linea. Tre candidati, quattro votazioni ma nessuna maggioranza. E di conseguenza nessun presidente. Un esito che sa di sconfitta, dopo mesi in cui da più parti era stata sbandierata una rivoluzione non ancora avvenuta. Il Calcio italiano ha dimostrato di non essere in grado di autogovernarsi, preferendo una mano esterna, un ...

Figc - Malagò : "Siamo al punto zero. Il nuovo c.t.? C'è l'imbarazzo della scelta" : Consultazioni, telefonate e tanti nomi sul tavolo da vagliare. Il tempo stringe e la rosa del team che guiderà la Figc in questa nuova fase commissariale deve essere pronta e convincente: il ...

Malagò : 'Figc? Serve ripartire. Per il ct abbiamo l'imbarazzo della scelta' : Sono convinto che potremo avere una opportunità per rilanciare davvero questo mondo. Probabilmente qualcosa nelle regole va cambiato perché se siamo arrivati a questo stallo è dovuto anche allo ...

Malagò commissario Figc : giovedì l’ufficialità. Sarà a capo di una squadra di tecnici. Il programma? Lo anticipa Lotti : Giovanni Malagò è a un passo così dal coronare il suo sogno di bambino: essere il capo del pallone italiano. Un primo pensierino l’aveva fatto nel 2014, dopo il flop mondiale che aveva portato alle dimissioni di Giancarlo Abete e lo scivolone di Tavecchio sulla banana di Optì Pobà. Ma era solo una suggestione, non percorribile. È tornato alla carica lo scorso novembre, dopo la cacciata di Tavecchio, stoppato da vincoli della burocrazia. Stavolta ...

PRESIDENZA Figc - È CAOS/ Il Commissario sarà Malagò - il Ministro dello sport Lotti : è una sconfitta per tutti : CAOS in FIGC, verso il Commissariamento, scenario incerto. La palla passa a Malagò, fumata nera anche in Federcalcio dopo le Leghe di A e di B e l'asta dei diritti TV(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 17:43:00 GMT)

Figc - Malagò "reggente" della Federcalcio : Giovanni Malagò esce trionfatore nella buia notte del calcio italiano. Il numero uno del Coni si è visto consegnare il pallone tra le mani. Ora ha 48 ore di tempo per convocare una...

Presidenza Figc - è caos/ Il Commissario sarà Malagò : Alessandro Costacurta come suo vice? : caos in Figc, verso il Commissariamento, scenario incerto. La palla passa a Malagò, fumata nera anche in Federcalcio dopo le Leghe di A e di B e l'asta dei diritti TV(Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 15:46:00 GMT)

Elezioni Figc - l'appello di Caressa a Malagò : Il giorno dopo la mancata elezione del presidente della Figc, la questione tiene banco e resta ancora calda. In attesa della giunta del Coni che deciderà in merito ad un eventuale commissariamento ...

Crisi calcio - Malagò sarà commissario della Lega di A e Fabbricini della Figc : Lo temeva perché li conosce, 'è un mondo che litiga ma che si è compattato come un monolite quando ho detto che li avrei commissariati' , intervista a Il Foglio, 13 dicembre 2017, . 'I sondaggi ...

La notte più buia del calcio italiano : Malagò «reggente» Figc per 90 giorni : Giovanni Malagò esce trionfatore nella buia notte del calcio italiano. Il numero uno del Coni si è visto consegnare il pallone tra le mani. Ora ha 48 ore di tempo per convocare una...

Figc - Costacurta al fianco di Malagò commissario? : Figc, Costacurta al fianco di Malagò commissario? Figc, Costacurta al fianco di Malagò commissario? Continua a leggere L'articolo Figc, Costacurta al fianco di Malagò commissario? sembra essere il primo su NewsGo.

Malagò commissario della Figc : Ma non è tutto: Malagò vuole riordinare tutto il mondo del calcio, e quindi anche la Lega Serie A, già commissariata, dove da mesi non si riesce a trovare un accordo sulla governance; per non parlare ...

Figc - Malagò commissario Costacurta sarà il vice : Giovanni Malagò è in pole position peril commissariamento della Figc. Uno dei vice molto probabilmente sarà scelto tra Alessandro Costacurta o Demetrio Albertini. Di fatto giovedì pomeriggio la Giunta del Coni deciderà sui nomi dei nuovi vertici del calcio italiano. Tra le indiscrezioni invece per l'altro fornte caldo, ovvero quello della Lega di Serie A, spuntano i nomi di Roberto Fabbricini e di Paolo Nicoletti. Malagò dopo lo stoip di ...