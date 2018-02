Festival di Sanremo 2018 | amore | vita e tanta attualità nei testi delle 20 canzoni dei

Festival di Sanremo 2018 - l’elenco completo dei duetti per i 20 big : Festival di Sanremo 2018, l’elenco completo dei duetti per i 20 big Euromusica - Dove c'è Musica Sarà una serata duetti particolarissima quella del prossimo Festival di Sanremo. Sono infatti stati diffusi i nomi degli artisti che duetteranno con i 20 campioni in gara nella serata del venerdì (alcuni anticipati già nei giorni scorsi) e si tratta… Continue Reading → Festival di Sanremo 2018, l’elenco completo dei ...

Sanremo 2018/ Giovanni Caccamo : "Nel brano del Festival c'è tutta la mia anima!" : Sanremo 2018, Claudio Baglioni mette su un Festival totalmente dedicato alla musica italiana: da Laura Pausini ai Negramaro, da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali a Biagio Antonacci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 19:17:00 GMT)

Non smettere mai di cercarmi di Noemi : testo e significato del singolo in gara al Festival di Sanremo 2018 : testo e significato di “Non smettere mai di cercarmi”, il brano di Noemi in gara tra i Big al Festival di Sanremo 2018. La leonessa torna per la quinta volta sul palco dell’Ariston con una canzone semplice ma potente in attesa dell’uscita del suo nuovo album. Al Festival di Sanremo 2018 Noemi ci riprova con un nuovo brano che anticipa l’album in uscita A distanza di due anni dalla sua ultima partecipazione, Noemi ...

Sanremo 2018 - cantanti : Ron al Festival per omaggiare Lucio Dalla : Ron Sarà un Festival di Sanremo speciale quello di Ron. L’artista lombardo si esibirà infatti all’Ariston con Almeno pensami, brano inedito scritto da Lucio Dalla e assegnatogli personalmente dal direttore artistico Claudio Baglioni. Per lui, il ritorno nella Città dei Fiori sarà quindi carico di emozioni. Chi è Ron Rosalino Cellamare, in arte Ron, nasce a Dorno il 13 agosto 1953. La sua carriera inizia nel 1970 quando, non ancora ...

Sanremo2018 - Gianna Nannini e Giorgia superospiti al Festival : A pochi giorni dal debutto della 68/a edizione del Festival di Sanremo, martedì 6 febbraio su Rai1, si arricchisce la lista dei superospiti musicali e arrivano due conferme: Gianna Nannini e Giorgia ...