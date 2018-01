Fermato per stupro il teologo islamico Tariq Ramadan

EA : Anthem in uscita all'inizio del 2019 e conFermato un nuovo Battlefield per quest'anno : Electronic Arts, in occasione della conferenza relativa agli utili trimestrali della compagnia, ha annunciato per voce del Chief Executive Officer, Andrew Wilson, che l'ambizioso RPG d'azione di BioWare, Anthem, sarà pubblicato nel quarto trimestre dell'anno fiscale 2019, ciò significa tra il 1 ° gennaio 2019 e il 31 marzo dello stesso anno. Questo conferma le recenti notizie che volevano il titolo in arrivo il prossimo anno.Dalla conferenza di ...

Fermato per un controllo - dichiara false generalità e minaccia carabinieri : arrestato 32enne : Catanzaro " "Caccia" ai parcheggiatori abusivi vicino all'ospedale Pugliese-Ciaccio per i carabinieri della Stazione di Bellamena a Catanzaro che, nel fine settimana, hanno svolto dei servizi ...

Uccide la madre poi veglia il cadavere per ore : Fermato un 39enne : MALETTO (Catania) - Ha fracassato il cranio della madre, poi è rimasto in casa a vegliare il corpo per alcune ore prima di essere trovato dai Carabinieri. V.S., queste le iniziali di un 39enne siciliano, non ha detto una parola mentre i...

Roma - peruviana spinta sotto metropolitana : Fermato uomo : I poliziotti della Squadra Mobile di Roma ha fermato l'uomo considerato responsabile di aver spinto venerdì una cittadina peruviana sotto la metropolitana a Roma. Si tratta di un italiano di 47 anni. ...

Osilo. Pasquale Concas Fermato per l’omicidio di Arietta Mata : E’ un sassarese di 50 anni, residente a Osilo e domiciliato a Modena, l’uomo fermato per l’omicidio di una prostituta di 24 anni. Pasquale Concas è in stato di fermo come indiziato per l’omicidio di Arietta Mata, morta domenica mattina sui binari…Continua a leggere →

Modena - prostituta travolta da un treno - Fermato l'assassino : ha precedenti per omicidio : Un 50enne sardo residente a Osilo (Sassari), ma domiciliato da tempo a Modena, è stato fermato come indiziato per l'omicidio di Arietta Mata, prostituta 24enne trovata morta domenica mattina sui ...

Alleanza cooperative : Gardini conFermato presidente. : ... nella sua relazione introduttiva - non deve essere soltanto un'agenda economica ma sperimentare, mantenendo la forma di 'economia della promozione umana'. E oggi ancora più di ieri, la cooperazione ...

Roma - esibizionista completamente nudo in strada : Fermato con lo spray al peperoncino : La scena, testimoniata da una foto pubblicata su Facebook dalla pagina di Cronaca Vera, è culminata poi nell'ingresso del 41enne Romano dentro un palazzo di via Enna. Dopo aver spaventato alcuni ...

Scuola - conFermato lo sciopero del personale durante gli scrutini invernali : Prende ufficialmente il via una nuova stagione di mobilitazioni e scioperi nella Scuola. Si parte nei prossimi giorni, con lo sciopero di tutto il personale, proclamato dal sindacato Anief, da ...

Fermato Carmine Sarcone - per i pentiti di Aemilia è il reggente della cosca emiliana : La 'ndrangheta a Reggio Emilia: il 39enne, fratello di Nicolino e Gianluigi, entrambi imputati al maxi processo, è stato Fermato a Cutro dai carabinieri.

Milan - Conte o Sarri il sogno per il 2019 : Gattuso sarà conFermato solo se… : Milan, Conte o Sarri il sogno per il 2019: Gattuso sarà confermato solo se… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, Conte O Sarri- Dopo un’annata altalenante, il Milan si prepara ad una seconda parte di stagione da assoluta protagonista. Servirà un cambio di rotta per gli uomini di Gattuso. Un cambio di rotta per ribaltare la stagione e ...

L’orologio astronomico di Praga è stato Fermato per una delicata riparazione : La scorsa settimana l’orologio astronomico di Praga, uno dei più famosi simboli della città, che dal 1410 è funzionante e si trova nella Piazza della Città Vecchia, è stato fermato per un lavoro di riparazione: non è la prima volta, ma questa The post L’orologio astronomico di Praga è stato fermato per una delicata riparazione appeared first on Il Post.

Roma - l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale : “Ha conFermato i fatti. Ha tentato il suicidio” : Fabio Lattanzi, difensore di Massimo De Angelis, il docente arrestato per abusi su una studentessa di 15 anni, risponde ai giornalisti sull’interrogatorio di garanzia nel carcere Regina Coeli di Roma. Il suo cliente ha ammesso le responsabilità, dichiarando però di essere stato innamorato della minorenne L'articolo Roma, l’insegnante arrestato per abusi resta in carcere. Il legale: “Ha confermato i fatti. Ha tentato il ...

Blocco del traffico conFermato a Torino per mercoledì 17 gennaio : fermi diesel euro 4 strade aperte e esenzioni : autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti; r. autoveicoli attrezzati ad ambulatori mobili; s. autocappella; t. auto attrezzate per irrorare i campi; u. autosaldatrici; v. auto con installazioni ...