Fedez fa una playlist per il piccolo Leone

FABIO ROVAZZI/ Fedez pubblica il numero dell'amico : "Una serata emozionante" per il cantante : Per fare uno scherzo a FABIO ROVAZZI in occasione del suo compleanno, Fedez ha reso pubblico il numero di cellulare dell’amico. Il telefono dello YouTuber è andato in tilt.(pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 21:08:00 GMT)

Fedez Vs Dario Franceschini/ Il rapper "Nessuna querela dal ministro - ecco perchè!" : Fedez contro Dario Franceschini , battaglia finita? Il rapper svela ai microfoni di Fanpage: "Nessuna querela dal ministro, o mi hanno voluto solo intimidire oppure..."(Pubblicato il Wed, 17 Jan 2018 18:10:00 GMT)

Soundreef - una onlus per i diritti d'autore. Fedez : crolla il monopolio Siae : Ci si aspettava un grande annuncio e il grande annuncio è arrivato. Soundreef , la start up italiana nata a Londra che da anni porta avanti la battaglia per liberalizzare la gestione dei diritti in ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Nuova ecografia : Leone è una star e la blogger svela il suo peso : Fedez e Chiara Ferragni, la Nuova ecografia del piccolo Leone evidenza un dettaglio non da poco che commuove il futuro papà a Los Angeles tra allenamenti e creatività.(Pubblicato il Thu, 11 Jan 2018 22:22:00 GMT)

ENRICO RUGGERI LASCIA LA SIAE PER SOUNDREEF/ Raggiunge Fedez e Gigi D’Alessio : “una sfida di qualità” : ENRICO RUGGERI LASCIA la SIAE per SOUNDREEF: Raggiunge Fedez, Gigi D'Alessio e Rovazzi prima di Sanremo, "ho trovato entusiasmo, una sfida di qualità"(Pubblicato il Fri, 05 Jan 2018 11:14:00 GMT)

Fedez e Chiara Ferragni addio social / Abbandonano Instagram per Leone? Una possibilità da scartare... : Fedez e Chiara Ferragni addio ai social, la coppia è in attesa di diventare genitori con la nascita del piccolo Leone. Da questa arriva una svolta che potrebbe essere molto importante.(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 19:53:00 GMT)

Buone Feste! Auguri di Buon Natale 2017/ Frasi e immagini : il regalo di Fedez ai fan (per una causa benefica) : Buone Feste! Auguri di Buon Natale 2017: Frasi e immagini, dai Beatles ai consigli per il Christmas Blues. La giornata più magica dell'anno è arrivata: le dediche per amici e parenti(Pubblicato il Mon, 25 Dec 2017 10:50:00 GMT)

Fedez augura a tutti buon Natale con un nuovo singolo. Il ricavato andrà a una onlus per cani : Fedez ha voluto fare un regalo di Natale davvero speciale per tutti i suoi fan: una nuova canzone, le palle di Natale.Il singolo, uscito ieri su YouTube, è stato realizzato da Fedez per una causa ben precisa. Tutto il ricavato - ha spiegato lo stesso rapper - verrà donato all'associazione Noi per gli animali onlus. "Il video le palle di Natale - ha scritto Fedez sui suoi profili social - fuori ora su YouTube. L'intero ricavato ...

Le palle di Natale di Fedez a sorpresa in streaming prima delle Feste e per una buona causa (testo e audio) : Le palle di Natale di Fedez arriva in streaming a sorpresa a qualche giorno dall'inizio delle festività natalizie. Il brano che il rapper di Newtopia ha rilasciato a sorpresa è pensato per una buona causa. Il ricavato delle vendite sarà infatti devoluto all'Associazione Noi per gli animali Onlus. La produzione di Le palle di Natale è affidato al duo Takagi&Ketra, che con Arisa e Lorenzo Fragola hanno dato vita al tormentone L'esercito ...

GUESS MY AGE SPECIAL EDITION/ Anticipazioni - Fedez posta una foto con Mara Maionchi : Reunion (17 dicembre) : GUESS my Age SPECIAL EDITION: il game show condotto da Enrico Papi sul Canale 8 del digitale terrestre, sbarca nella prima serata con Mara Maionchi e Fedez ospiti SPECIALi.(Pubblicato il Sun, 17 Dec 2017 21:26:00 GMT)

Astronomia : Fedez regala una stella alla sua Chiara : “L’amore è un’equazione imperfetta in cui 1+0 da’ zero e 1+1 da’ tutto: al mio Raviolo“: Fedez ha dedicato una stella alla sua Chiara. “Una stella per me rappresenta un punto fermo ma irraggiungibile un sogno che mi fa emozionare. E in un’epoca in cui tutto, ormai, scorre velocissimo, in cui abbiamo poco tempo per sognare e fermarci a godere di un’emozione, dedicare una stella significa ...

Chiara Ferragni : Fedez le regala una stella per Natale : Non solo: il 6 maggio, il giorno precedente il trentesimo compleanno dell'influencer numero uno al mondo, è stato quello della romanticissima proposta di matrimonio che Fedez ha confezionato per la ...

Fedez - una stella per Chiara Ferragni : Il regalo di Natale perfetto potrebbe non essere su questa Terra. Fedez, ad esempio, quello per Chiara Ferragni lo ha acquistato nella Costellazione del Toro. Una stella fra tante, scelta su un catalogo. Poco importa che il rapper sia testimonial dell’azienda che promuove l’iniziativa, la sua fidanzata ha apprezzato molto il pensiero, accompagnato da una frase romantica: «L’amore è un’equazione imperfetta in cui 1+0 dà 0 ...

Fedez regala una stella a Chiara Ferragni : dedica e significato : Fedez regala una stella a Chiara Ferragni con una romantica dedica d’amore Fedez ha fatto un romantico regalo di Natale anticipato a Chiara Ferragni. Si tratta di una stella della costellazione Taurus alla quale ha aggiunto una frase: “L’amore è un’equazione imperfetta in cui 1+0 da zero e 1+1 da tutto – al mio raviolo“. A rendere nota la notizia […] L'articolo Fedez regala una stella a Chiara Ferragni: ...