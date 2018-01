La Fed prepara il rialzo di marzo. Si apre l'era Powell : La Fed prepara il rialzo di marzo. Non è escluso, però, che l'era Powell - il nuovo presidente entra in carica nei prossimi giorni - coincida anche con una moderata accelerazione della stretta. Il ...

Fed : Powell giura il 5 febbraio : ANSA, - NEW YORK, 31 GEN - Jerome Powell giurerà per assumere la presidenza della Fed il 5 febbraio. Powell sostituirà Janet Yellen, la prima donna presidente della banca centrale che, con la riunione ...

Riunione Fed : focus su Janet Yellen che lascia le redini a Powell - analisti - : I mercati oggi guarderanno alla prima Riunione del 2018 della Federal Reserve , Fed, . La decisione sui tassi verrà annunciata stasera, alle 20 ora italiana. Un meeting che si preannuncia scarno di ...

Jerome Powell prossimo presidente della Federal Reserve : Tutto come da programma per l’amministrazione Trump. Il Senato degli USA ha confermato Jerome Powell prossimo presidente della Federal Reserve. Nominato da Donald Trump, è stato votato da quasi tutti i senatori repubblicani e dalla maggioranza dei senatori democratici. Succederà…Continua a leggere →

Fed - ok Commissione bancaria Senato a Powell presidente : (Teleborsa) - La Commissione bancaria del Senato ha dato il via libera, con 22 voti favorevoli e uno contrario, alla nomina di Jerome Powell come prossimo presidente della Federal Reserve. La parola ...

Fed - Powell cauto alla sua prima uscita : fino a 3 anni per taglio budget : L'andamento dell'economia Usa sostiene una stretta monetaria il mese prossimo' , ha affermato, specificando che 'L'economia crescerà intorno al 2,5% quest'anno e la disoccupazione può scendere ancora'...

Fed : Powell prudente nella prima testimonianza al Congresso (analisti) : prima audizione ieri per Jerome Powell, prossimo presidente della Federal Reserve (Fed) al posto di Janet Yellen, avanti aslls Commissione bancaria del Senato sulla sua nomina alla presidenza Fed. "...

