Fed Cup 2018 | Italia-Spagna | le convocate iberiche Assente Garbine Muguruza | ma c’è

Tennis - Camila Giorgi ricorre al Tar del Lazio. Niente riavvicinamento con la FIT : verso l’ennesima esclusione in Fed Cup : Quando tutto sembrava potersi risolvere, ecco che la vicenda Camila Giorgi-FIT vive di un nuovo episodio, proprio nel giorno in cui la capitana Tathiana Garbin comunicherà le convocate per la sfida del 10 e 11 febbraio contro la Spagna. In quell’elenco sembrava poterci essere anche la Tennista marchigiana, almeno dopo il tentativo di riavvicinamento tra lei e la Federazione. Niente affatto: Camila ha presentato ricorso al Tar del Lazio ...

Candidati Pd - Cuperlo rinuncia e Calenda attacca. Renzi : squadra per vincere. Ai Fedelissimi 160 posti sicuri su 200 : Nuova giornata di scontri con la minoranza. Il ministro: escluse persone serie e preparate, come si fa? - Ai fedelissimi di Renzi 160 posti sicuri su 200. I casi Realacci e De Vincenti

Elezioni - Pd di Taranto in rivolta : iscritti occupano la Federazione. “Non vogliamo baresi candidati nel nostro collegio” : “Federazione occupata non vogliamo i baresi candidati a Taranto”. La spaccatura non si consuma solo al Nazareno, ma anche nella Federazione provinciale di Taranto. E se a Roma, tra i ‘ribelli’ che la scorsa notte non hanno partecipato al voto per le liste, c’era Michele Emiliano, qui il presidente della Regione Puglia è dall’altra parte della barricata. Gli iscritti hanno occupato la sede del partito nel ...

Federer batte Berdych col recupero di dritto che fa impazzire il pubblico : Ancora superbo Roger Federer agli Australian Open in corso a Melbourne. Lo svizzero raggiunge la semifinale del torneo battendo il ceco Tomas Berdych 76 63 64 in una partita che ha visto il pubblico ...

Australian Open 2018 - Roger Federer : “Mi sono preoccupato per Nadal. Chung mi ricorda Djokovic. Oggi il litigio con l’arbitro…” : Roger Federer si è qualificato brillantemente alle semifinali degli Australian Open 2018 battendo Tomas Berdych. Il Maestro ha domato l’ostico ceco recuperando da una difficile situazione nel primo set e si è regalato così la sfida contro il giovane Chung, esponente della Next Gen alla prima semifinale in uno Slam. Lo svizzero ha parlato a lungo al termine dell’incontro. Prima ha analizzato la sfida odierna: “Il primo set è ...

Tennis - la Williams pronta a tornare. Ricomincia dalla Fed Cup : Serena Williams è pronta a tornare alle gare, a più di un anno dal trionfo degli Australian Open. La federTennis statunitense ha annunciato che l'ex n°1 parteciperà al primo turno di Fed Cup contro l'...

Tennis - Serena Williams pronta per tornare dopo il parto! Giocherà USA-Olanda in Fed Cup : Serena Williams sta per tornare in campo. dopo aver partorito la piccola Alexis Olympia Junior lo scorso 1° settembre, l’ex numero 1 del Mondo aveva rinunciato a presentarsi agli Australian Open perché non ancora al top della forma. dopo poche settimane da quella rinuncia forzata, la statunitense è stata convocata dalla propria Nazionale per giocare il quarto di finale della Fed Cup: sfida all’Olanda prevista il 10-11 febbraio ad ...

Martina Hingis nuova coach del team svizzero di Fed Cup : Inizia ufficialmente l'attività nel tennis post-carriera di Martina Hingis . L'ex numero uno del mondo, ritiratasi dalle competizioni per la terza e ultima volta lo scorso novembre, si aggiungerà come allenatrice alla squadra svizzera di Fed Cup che affronterà la Repubblica Ceca di Petra Kvitova ...

Fed Cup 2018 - Italia-Spagna : le possibili convocate. Possibile rientro per Camila Giorgi? Iberiche senza Garbine Muguruza : Manca meno di un mese all’inizio della Fed Cup 2018. L’Italia è riuscita a mantenersi nel World Group II lo scorso anno e in questa stagione tenterà la risalita nel Gruppo Mondiale, dal quale è stata estromessa nel 2016. La rincorsa delle azzurre partirà il 10 e 11 febbraio, quando la squadra capitanata da Tathiana Garbin giocherà a Chieti contro la Spagna. Un incrocio intrigante, che sa di rivincita: furono proprio le Iberiche a ...

Tennis - Fed Cup 2018 – Garbine Muguruza non sfiderà l’Italia! La spagnola salta il match del Gruppo II : Garbine Muguruza non farà parte della Spagna che sfiderà l’Italia nel match valido per il primo turno del World Group II della Fed Cup 2018 di Tennis. La spagnola, ex numero 1 al mondo, oggi è stata eliminata a sorpresa dagli Australian Open: secondo turno letale per l’iberica che ha deciso di non presentarsi sulla terra di Chieti i prossimi 9-10 febbraio. La 24enne ha addotto motivazioni fisiche e problemi con le caviglie e gli ...

Fed - Rosengren preoccupato per l'attuale quadro politico : Rosengren, non sarà membro votante del Federal Open Market Committee (FOMC, il Comitato di politica monetaria della Fed) fino al 2019.

