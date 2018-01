Eva Henger fa la spia sulla droga di Francesco Monte | Mercedesz rivela il vero motivo

Isola dei Famosi 2018 / Eva Henger sotto accusa : Gaspare tra poesie e lezioni di storia : Isola dei Famosi 2018, i malori di Francesca Cipriani sono finti? La madre della showgirl, Rita De Michele, risponde alle accuse di Cristiano Malgioglio: "Pronta a querelarlo"(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 13:29:00 GMT)

Cecilia ha scritto a Francesco? La bomba di Eva Henger che ha sorpreso il pubblico : Cecilia ha mandato un messaggio a Francesco Monte, di nascosto? Sono tanti i misteri dell'Isola dei famosi quest'anno, ma hanno tutti una cosa in comune: a rivelarli è stata Eva Henger. È lei la concorrente che ieri sera si è fatta portavoce di scoop e gossip mica da poco: sorvoleremo in questo articolo sulla rivelazione con cui ha aperto la puntata, e con cui ha tentato di screditare Monte agli occhi del pubblico, è stato fin troppo chiaro, ma ...

Isola dei Famosi 2018 - Alfonso Signorini : “Eva Henger è rimasta scottata dall’arresto del figlio per uso di marijuana” : “Ho trovato le accuse di Eva pesanti e ingiustificate. Non mi è piaciuta la boutade della Henger sulle corna (“se l’è meritate”) e ho trovato gravissima l’accusa sulla marijuana. Il figlio è stato arrestato per l’uso di marijuana e probabilmente ne è rimasta scottata”. A parlare così è il direttore di Chi, Alfonso Signorini che, ospite di Federica Panicucci a Mattino Cinque, è tornato sulla questione del presunto consumo di marijuana ...

Eva Henger contro Francesco Monte all’Isola : il vero motivo a Mattino 5 : Isola dei Famosi, Eva contro Francesco: a Mattino 5 il motivo rivelato da Mercedesz Henger Anche oggi, 31 Gennaio 2018, a Mattino 5 si è parlato del duro scontro tra Eva Henger e Francesco Monte. I due concorrenti dell’Isola dei Famosi sono infatti finiti al centro dell’attenzione a causa della lite avvenuta in diretta lo […] L'articolo Eva Henger contro Francesco Monte all’Isola: il vero motivo a Mattino 5 proviene da ...

Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 difende la madre Eva nello scontro con Francesco Monte : “Nella prima puntata non è riuscita a parlare” : Pomeriggio 5: Mercedesz Henger difende la madre Eva Henger dopo lo scontro all’Isola dei Famosi con Francesco Monte Mercedesz Henger è tornata ad attaccare Francesco Monte. Del resto era inevitabile dopo lo scontro tra la madre Eva e l’ex tronista di Uomini e Donne nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi. La giovane ci ha tenuto a […] L'articolo Mercedesz Henger a Pomeriggio 5 difende la madre Eva nello scontro con ...

Isola dei Famosi 2018 : Nina Moric contro Eva Henger "...in bocca ognuno ci mette quel che vuole" : La castigatrice Nina si scaglia contro Eva e con una battuta al vetriolo le ricorda il suo passato da pornostar.

Isola dei famosi - Nina Moric e la bastonata sessuale a Eva Henger : 'Ognuno in bocca si mette quel che vuole' : Un messaggino malizioso, dalla doppia lettura. O forse, di lettura ne ha solo una, pornografica. Nina Moric ha commentato a modo suo il 'caso-canna' scatenato da Eva Henger sull' Isola dei famosi ., ...

L’Isola dei Famosi : Nina Moric bacchetta Eva Henger : Eva Henger eliminata all’Isola dei Famosi: la critica di Nina Moric Ieri sera è andata in onda la seconda puntata della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi, e in questa circostanza Eva Henger ha fatto molto discutere. Il motivo? La ex attrice di film per adulti ha accusato Francesco Monte di essersi fumato della marijuana nei giorni passati nel residence prima che iniziasse il reality show condotto da Alessia Marcuzzi. ...

