Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Rende | si prova a chiudere per Frison

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Genoa : le ultime su Biraschi e Carlos Sanchez : Calciomercato Genoa – Ultimissime ore di mercato in casa Genoa, l’intenzione del club rossoblù è quella di chiudere per un nuovo centrocampista, reparto che ha già subito tanti cambiamenti. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione intanto il Genoa ha deciso di mantenere in rosa il difensore Biraschi, cercato con insistenza da parte della Spal, il calciatore è stato dichiarato incedibile. Conferme sulla trattativa con la ...

Esclusiva CalcioWeb - saltata la trattativa Roma-Vidal : parla l’agente del calciatore! : Roma-Vidal, gli aggiornamenti – Nei giorni scorsi si è parlato molto di un possibile arrivo nella Capitale di Aleix Vidal, giocatore in uscita dal Barcellona e sul quale c’è l’interesse anche del Siviglia di Montella. La stampa spagnola questa mattina rilanciava l’ipotesi di un affondo da parte del club giallorosso visto il mancato trasferimento di Dzeko al Chelsea che consentirerà alla Roma di non spendere soldi per la ...

Esclusiva CalcioWeb - le ultime sulla trattativa Mattiello-Atalanta : dettagli e formula dell’affare : Mattiello-Atalanta, LE ultime – L’Atalanta ha rialzato la testa in campionato vincendo in maniera convincente contro il Sassuolo. Ora gli orobici sono attesi dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera allo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’ alle ore 20.45. Sul fronte mercato intanto arrivano importanti novità. L’Atalanta ha infatti chiuso il colpo Federico Mattiello. ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Roma - lunedì le cessioni - martedì gli acquisti : quattro operazioni per i giallorossi : Calciomercato Roma – La Roma pensa al campionato, oggi importante gara contro la Sampdoria, la squadra di Di Francesco ha intenzione di tornare al successo dopo il pareggio nella gara di mercoledì proprio contro i blucerchiati. Molto probabilmente sarà l’ultima partita con la maglia giallorossa di Emerson ed Edin Dzeko, gli accordi tra i club sono stati raggiunti da tempo per 50 milioni più 10 di bonus, anche il bosniaco si è deciso ...

Esclusiva CalcioWeb – Carpi - sondaggio per lo svincolato Nicolas Mazzola : i dettagli : Il Carpi è distante solo 2 punti dalla zona playoff, obiettivo minimo per questa stagione iniziata nel migliore dei modi con tre vittorie consetutive e proseguita però con alti e bassi. Il club emiliano è reduce dalla sconfitta sul campo del Novara ma proverà a riscattarsi a partire dal prossimo match con lo Spezia. Intanto la dirigena cercherà di mettere a disposizione di Calabro ancora qualche rinforzo. Secondo indiscrezioni raccolte dalla ...

Esclusiva CalcioWeb - il Genoa chiude per Bessa : le cifre dell’affare e la percentuale che andrà all’Inter : Bessa si appresta a firmare con il Genoa. Il calciatore del Verona è stato escluso dal ritiro della squadra scaligera dato che da tempo è pronto all’addio. Il Genoa si è sfidato sul mercato con i cugini della Sampdoria, ma adesso sembra aver avuto la meglio in un rush finale che volge al termine. Perinetti ha trovato la chiave per convincere il Verona con un’offerta che potrebbe raggiungere i 6,5 milioni di euro. L’Hellas però ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Juventus - Raiola oggi a Vinovo : si è parlato di Balotelli e di un giovane trequartista : Calciomercato Juventus – La Juventus ha conquistato tre punti nella gara di campionato contro il Genoa, la squadra di Massimiliano Allegri non ha convinto dal punto di vista della prestazione ma era indispensabile ottenere i tre punti per rispondere al Napoli che aveva vinto nella difficile trasferta contro l’Atalanta. Il club bianconero non concluderà alcuna operazione importante in questa sessione di mercato, discorso diverso per ...

Esclusiva CalcioWeb – Mattiello-Atalanta - per la fumata bianca si attende l’incontro con l’agente : i dettagli : Mattiello-Atalanta, GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI – L’unico acquisto dell’Atalanta in questa sessione di gennaio è stato il centrocampista Luca Rizzo. La dirigenza bergamasca però è già proiettata alla prossima stagione ed è vicina a chiudere un colpo per giugno. La ‘Dea’ ha raggiunto un accordo con la Juventus per l’acquisto di Federico Mattiello, esterno destro attualmente in prestito alla Spal. L’intesa ...

Esclusiva CalcioWeb – Benevento-Sagna - gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa : CALCIOMERCATO BENEVENTO – Nonostante la sconfitta sul campo del Bologna, il Benevento crede alla salvezza, la dirigenza infatti continua a muoversi sul mercato, nelle ultime ore importante trattativa con Sagna e fumata bianca ormai vicinissima. Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il calciatore ha accettato una sorta di ‘periodo di prova’ dove il Benevento valuterà principalmente le condizioni fisiche del ...

Esclusiva CalcioWeb - le due le mosse del Torino per la sessione invernale : Petrachi in azione : Il Torino è solo apparentemente fermo sul mercato, ma la verità è che la società sta lavorando sotto traccia per accaparrarsi le pedine giuste da affidare a Mazzarri per il rilancio in chiave Europa League. Ebbene, le ultime indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione parlano di due affari che il ds Petrachi sta seguendo con attenzione. Il primo è quello legato al centrocampista Donsah, con il quale c’è già l’accordo per il ...

Esclusiva CalcioWeb – Torino - in prova il classe ’99 Ivan Chalakov : mercoledì sarà in Italia : Il Torino è reduce dal pareggio ottenuto in casa del Sassuolo. Un punto che è servito a poco ai granata che hanno come obiettivo quello di raggiungere un posto in Europa in vista della prossima stagione. Il club piemontese intanto è al lavoro sul mercato per il presente ma anche per il futuro. Gli scout del Torino hanno visionato con attenzione Ivan Chalakov Ventsislavov, centrocampista offensivo nato nel 1999, della società bulgara Lokomotiv ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - capitolo cessioni : le ultime su Alvarez e Dodò : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria, a meno che non capiti qualche occasione negli ultimi giorni di mercato, non farà operazioni in entrata. L’obiettivo dei blucerchiati per questa sessione di gennaio è cercare di piazzare tutti gli esuberi che non rientrano più nei piani di Giampaolo. Dopo aver ceduto Ivan e Djuricic, rispettivamente alla Pro Vercelli e al Benevento, il ds Osti si sta concentrando sulle situazioni di Alvarez e ...