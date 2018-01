Entro oggi l’esonero canone RAI | tutto su dichiarazione sostitutiva al 31 gennaio

Canone Rai - Entro oggi la domanda di esenzione : come fare : oggi scade il termine per richiedere l’esenzione del pagamento del Canone Rai per il 2018 ma anche per il pagamento da parte di chi non lo addebita sulla bolletta della luce. Ecco le indicazioni su come presentare la dichiarazione per ottenere l’esenzione, la sua validità, chi ha diritto all’esenzione. come richiedere l’esenzione del Canone Rai Chi intende richiedere l’esenzione del Canone Rai deve compilare il nuovo ...

Fuoco in un alloggio del cEntro : due donne in ospedale : Madre e figlia sono finite in ospedale, nella serata di domenica 28 gennaio, in seguito a un principio di incendio che si è scatenato nella loro abitazione di via dei Mercati, tra piazza Cavour e ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump - riEntro accordo Parigi sul clima se buono per gli Usa - 28 gennaio - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Pd si spacca sulle liste candidati, Renzi nel caos. Quasi 100 morti a Kabul per autobomba.

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Trump - riEntro accordo Parigi sul clima se buono per gli Usa (28 gennaio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: il Partito Democratico si spacca. Quasi 100 morti a Kabul per un'autobomba. Risolto il giallo della donna spinta sotto la metro. (28 gennaio 2018).(Pubblicato il Sun, 28 Jan 2018 10:28:00 GMT)

Meloni : "Se Pirozzi non appoggia Parisi non fa parte del cEntrodestra" : Anche Parisi lancia un appello accorato all'unità del centrodestra: 'Il Lazio può tornare ad essere il motore dell'economia e del nostro paese. Ha il diritto di liberare Roma dalla morsa di M5S. ...

Meloni : Se Pirozzi non appoggia Parisi non fa parte del cEntrodestra : La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, mentre sta per entrare al convegno sulla famiglia, organizzato a Roma dal 'Family day', si sofferma sulla candidatura di Stefano Parisi per la guida della Regione Lazio: "E' romano de Roma, molto competente e su di lui il centrodestra deve essere molto compatto. Se Parisi era debole non lo mettevamo in campo". E prosegue con un invito all'unità, rivolto ...

Lazio - Berlusconi : oggi il nome del candidato del cEntrodestra : Roma, 25 gen. (askanews) Il nome del candidato del centrodestra alla presidenza della regione Lazio potrebbe arrivare oggi. Lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi a Rtl 102.5. 'Credo che la ...

Berlusconi : Entro oggi il nostro nome : Roma- Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia è intervenuto ai microfoni di Rtl 102.5; di seguito le sue dichiarazioni: “Credo che la questione la risolveremo... L'articolo Berlusconi: entro oggi il nostro nome su Roma Daily News.

Cento posti letto per il convitto regionale nel cEntro Saint-Benin - AostaOggi.IT : Twitter Il restauro dell'antico complesso di Aosta può essere solo conservativo. Rini: altra ipotesi è realizzare laboratori o uffici amministrativi per i licei AOSTA. Nel centro Saint Benin di Aosta ...

Meloni lancia tassa soggiorno a 3 - 5 euro per Airbnb; Regionali - spunta il nome di Parisi e Zingaretti presenta lista 'CEntro solidale' : Regionali, Zingaretti presenta lista CIVICA CENTRO SOLIDALE Personalità dell'associazionismo e del volontariato, nomi di spicco del mondo della scienza, del cattolicesimo e della Comunita' ebraica di ...

Entro l'anno autobus tutti "blindati" Oggi 126 su 209 con telecamere : ...sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Franco Gottardi Invio mail Follow @Gottardiladige Caposervizio della redazione Cronaca di Trento - Economia

Meteo : rapida perturbazione artica al cEntro-sud oggi - forti nevicate sulle Alpi [PREVISIONI] : rapida irruzione artica al centro-sud oggi. Piogge e venti sostenuti fino a stasera. Meglio al nord, tranne le Alpi dove nevicherà incessantemente. Meteo/ Una nuova rapidissima perturbazione di...

Entro l'anno tutti gli autobus saranno "blindati" Oggi 126 su 209 sono dotati di telecamere a bordo : ...sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Franco Gottardi Invio mail Follow @Gottardiladige Caposervizio della redazione Cronaca di Trento - Economia

CEntrodestra : Parisi - "Se non accogliete il nostro simbolo saremo fuori dalla coalizione" - InfoOggi.it : Parisi, ex candidato sindaco di Milano per la coalizione di Centrodestra, è leader della formazione politica da lui creata. Liberale, ha un passato socialista e nella CGIL. Daniele Basili immagine da ...