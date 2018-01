: ENGIE, Storengy e Graziella Green Power insieme per il primo impianto geotermico in Europa con l’innovativa - informazionecs : ENGIE, Storengy e Graziella Green Power insieme per il primo impianto geotermico in Europa con l’innovativa -

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Il 31 gennaio 2018e il player mondiale dell’energia, attraverso le sue filialiItalia, hanno siglato un accordo per la realizzazione di un innovativoa ciclo binario a Castelnuovo Val di Cecina (PI). Il progetto, i cui lavori inizieranno nel 2019, prevede la progettazione, la costruzione e la gestione di undi 5 MWe di potenza. La centrale sarà ad impatto ambientale zero grazie a una innovativa soluzione: il fluidoprelevato dal sottosuolo, dopo aver generato energia elettrica, verrà totalmente re-immesso nello stesso sottosuoloa gas non condensabili (CO2 e altri), con un ciclo produttivo, quindi, senza emissioni nell’atmosfera. A pieno regime, l’produrrà una quantità di energia annua stimata intorno ai 40.000 MWh (sufficiente per fornire energia elettrica a ...