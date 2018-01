Emma Bonino come Elsa Fornero | ' Cari ragazzi non siete bravi e nemmeno talentuosi Almeno

Emma Bonino : "Cari ragazzi - non siete stati bravi a nascere in Italia. Assumetevi responsabilità : andate a votare" : "Cari ragazzi italiani, voi non siete stati bravi a nascere in Italia. Non siete stati talentuosi a vivere in una famiglia che vi compra i vestiti e vi manda a scuola. Avete avuto solo fortuna. Il minimo che possiate fare è assumervi qualche responsabilità, compresa quella di votare".Il messaggio ai più giovani, Emma Bonino lo rilascia su Vanity Fair. La rivista ha intervistato la radicale, che guiderà alle prossime ...

Emma Bonino : ok a Governo di larghe intese Video : Emma Bonino è favorevole ad un Governo di larghe intese. Nel corso della trasmissione radiofonica Circo Massimo in onda su Radio Capital, la leader radicale anticipa tutti e fa un ragionamento di prospettiva. Numerosi addetti ai lavori pensano che dopo il risultato del 4 Marzo dalle urne non emergera' un vincitore assoluto. Il Movimento 5 Stelle da solo non riuscira' ad avere la maggioranza, pur essendo numericamente il primo Partito. L'alleanza ...

Un campione pro life contro Emma Bonino : la sfida del centrodestra : Il centrodestra ha scelto di candidare un esponente del mondo pro life contro Emma Bonino. Una sfida simbolica, che si svolgerà nel collegio uninominale valevole per uno seggio al Senato "Roma - Gianicolense 1". Federico Iadicicco, responsabile del dipartimento vita e famiglia di Fratelli d'Italia, è un uomo politico di destra sociale e contiguo all'organizzazione del Family Day. Massimo Gandolfini, con ogni ...

Emma Bonino apre alle larghe intese : Possibili dopo il voto : Le larghe intese? Mai dire mai: sembra essere questa la parola d'ordine di Emma Bonino, storica esponente radicale e leader della nuova formazione anti-populista "+Europa".Intervistata oggi a Circo Massimo di Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto per Radio Capital, la Bonino non esclude un accordo che vada oltre i tradizionali confini degli schieramenti politici da realizzarsi ad urne chiuse."dopo il voto si vedrà ...

Lombardia : verso esclusione lista +Europa con Emma Bonino : Milano, 27 gen. (AdnKronos) - +Europa con Emma Bonino potrebbe non farcela a presentare la propria lista alle regionali in Lombardia. La raccolta delle firme potrebbe non produrre il risultato necessario. "La legge regionale ci costringe a raccogliere quasi 10 mila firme suddivise per le province lo

Elezioni. Gori - sei punte in campo con l'incognita di Emma Bonino : Uno schema a sei o a sette punte. Giorgio Gori ieri ha ricevuto il via libera di Lombardia progressista, la lista ispirata a Giuliano Pisapia che sostiene il sindaco di Bergamo: il perimetro della ...

Emma Bonino a Sky TG24 : 'Campagna elettorale di bufale' - : La leader di +Europa parla delle prossime elezioni e dice: "Ciò a cui stiamo assistendo è sempre esistito ma questa volta si sta esagerando con promesse insostenibili". La radicale ha poi invitato i ...

Emma Bonino - l'insulto a Matteo Salvini e Attilio Fontana : 'Chi parla di razza è razzista' : Ancora lei, ancora Emma Bonino che spara ad alzo zero contro la Lega e i suoi leader. Nel mirino ci sono ancora Attilio Fontana per la frase sulla razza bianca e, di conseguenza, anche Matteo Salvini ,...

Emma Bonino sui migranti : 'Senza di loro nessuno raccoglierebbe i pomodori' Video : Stanno facendo discutere delle recenti dichiarazioni sui migrati fatte dalla politica radicale Emma Bonino, candidata alle elezioni del 2018 [Video] con la lista +Europa. Come riportato da diversi organi d'informazione e soprattutto da articoli pubblicati su testate schierate a destra come 'Il Giornale' e 'Libero', la Bonino ha affermato che gli attuali flussi migratori che interessano l'Italia sono assolutamente indispensabili per l'economia e ...

Massimo D'Alema a Mezz'ora in più : "Non capisco la scelta di Emma Bonino". E attacca ancora sulla legge elettorale : "È un inganno" : "Se nessuno vince, il presidente (della Repubblica ndr) sceglierà la personalità che possa raccogliere il maggior consenso politico. L'importante è che anziché fare inciuci ci si affidi alla corretta prassi elettorale". Lo ha detto Massimo D'Alema, ospite di Lucia Annunziata nella trasmissione 'Mezz'ora in più' su Rai3."Questa legge - ha aggiunto D'Alema - è un inganno: i maggiori partiti cercano di ...

Elezioni - Emma Bonino : 'Abbiamo scelto l'apparentamento con il Pd' : ... crescita con buona occupazione, capacità di avere un ruolo nel mondo a partire da Mediterraneo e Africa, governare le migrazioni con umanità e legalità, la qualità dell'ambiente in cui viviamo, la ...

Emma Bonino lancia l'alleanza tra la lista +Europa e il Pd : "Amatemi di meno e votatemi di più" : "Vedo che la mia popolarità, nonostante gli acciacchi, è piuttosto alta tra i leader politici. Mi fa piacere, so che è un riconoscimento alla mia storia radicale. Ma lasciatemi dire con un sorriso: magari amatemi di meno ma votatemi e votateci di più". Lo ha detto Emma Bonino, leader di +Europa, in un messaggio trasmesso su Facebook per lanciare l'alleanza con il Pd alle elezioni."Le avete provate tutte", ha aggiunto ...

Matteo Salvini contro Emma Bonino : 'Immigrazione - stiamo scherzando? Regala il permesso di soggiorno a 500mila clandestini' : Nel mirino di Matteo Salvini ci finisce anche Emma Bonino , la candidata della lista +Europa apparentata, ora, a Bruno Tabacci e papabile alleata del Pd il prossimo 4 marzo. Finisce nel mirino del ...