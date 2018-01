: #BreakingNews Ema,commissario Ue:dibattito elettorale - CybFeed : #BreakingNews Ema,commissario Ue:dibattito elettorale - CarloBi85609759 : RT @reuters_italia: Decisione Ue su trasferimento Ema ad Amsterdam già presa, dice commissario Ue Andriukaitis - marti_killa : RT @davcarretta: Momento riflessione su EMA: Matteo Salvini dice che lui "fa il tifo per l'Italia" e cambierà commissario UE. Salvini è… - raf_corsini : RT @davcarretta: Momento riflessione su EMA: Matteo Salvini dice che lui "fa il tifo per l'Italia" e cambierà commissario UE. Salvini è… - codeghino10 : RT @reuters_italia: Decisione Ue su trasferimento Ema ad Amsterdam già presa, dice commissario Ue Andriukaitis -

"Sono spiacente ma non sono parte delitaliano, né io né la Commissione.La decisione del Consiglio è stata presa e noi seguiamo questa decisione. Non sta alla Commissione prendere parte in unche è molto vicino alla campagnaitaliana". Così ileuropeo alla Salute Andriukaitis risponde da Bruxelles in merito ai ricorsi presentati dall'Italia per l'annullamento dell'assegnaziodella sede dell'Ema ad Amsterdam.(Di mercoledì 31 gennaio 2018)