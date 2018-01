Ema : Padoan - Milano merita assegnazione : ANSA, - Milano, 31 GEN - "Milano è assolutamente pronta e ha il livello più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per una istituzione internazionale". Lo dice il ministro dell'...

Padoan : Ema? Milano assolutamente pronta : 11.34 "Milano è assolutamente pronta e ha il livello più elevato e possibile di offerta di servizi e accoglienza per un'istituzione internazionale".Così il ministro dell'Economia, Padoan, secondo il quale il capoluogo lombardo "merita oggettivamente" l'assegnazione dell'Agenzia europea del Farmaco (Ema) dopo la notizia secondo cui la concorrente Amsterdam non sarebbe pronta. "Il governo - ha aggiunto Padoan-si sta muovendo con il Comune per ...

Giovani italiani in fuga all'estero : Padoan e Gentiloni riconoscono problEmatica Video : Gentiloni ammette le difficoltà italiane Condivide l'opinione del ministro dell'Economia anche il premier Paolo Gentiloni Video che, intervenuto all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università ...

Giovani italiani in fuga all'estero : Padoan e Gentiloni riconoscono problEmatica : La fuga dei Giovani italiani all'estero non si arresta. Sempre più ragazzi, anche laureati, decidono di varcare i confini del Bel Paese per trovare occasioni migliori di quelle sussistenti in patria. Un fenomeno di cui è consapevole anche il mondo della politica. Lo stesso ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, ha detto nelle ultime ore che si corre il pericolo di un regresso se non si consolida il percorso della stabilizzazione e degli ...

Padoan : debito già bello alto. ProblEma non letteracce Bruxelles ma se mercati ci tolgono i prestiti : E' quanto ha detto il ministro dell'economia e delle Finanze Pier Carlo Padoan, in un discorso proferito al circolo PD Esquilino.

Boschi - Padoan : “Mai autorizzato altri ministri a occuparsi del sistEma bancario” : “Io non ho autorizzato nessuno e nessuno mi ha chiesto un’autorizzazione, la responsabilità (del settore bancario, ndr) è in capo al ministro delle Finanze che d’abitudine ne parla con il Presidente del Consiglio“. Il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, in audizione alla Commissione d’inchiesta sulle banche, ha così sparigliato le carte sul caso Etruria e sugli interessamenti dell’allora ministro delle Riforme per ...

Dopo l'Ema - altro schiaffo all'Italia : Padoan non guiderà l'Eurogruppo : La candidatura al vertice dell'Ecofin dell'Economia Pier Carlo Padoan ha perso diversi punti. Di Padoan 'abbiamo parlato con diversi leader europei e l'impressione è che tutti abbiano una grande ...

Ue - Gentiloni : Padoan il più autorevole - problEma è durata governo : Abidjan, 29 nov. (askanews) 'L'impressione che tutti abbiano è di grande stima per Padoan ma che vogliano scegliere un presidente dell'Eurogruppo non per tre mesi ma per un tempo diverso'. Lo ha detto ...

Persa Ema - Padoan vola verso l'Eurogruppo : Roma - La guida dell'Eurogruppo deve restare al Partito socialista europeo. E Pier Carlo Padoan «ha i numeri» per ricoprire il ruolo. È qualcosa di più di un pettegolezzo bruxellese la possibile nomina del ministro dell'Economia al vertice dell'organismo di coordinamenti dei paesi dell'Euro. Giovedì i paesi della moneta unica dovranno scegliere il successore di Jeroen Dijsselbloem e il nostro ministro ...

Da ceneri Ema - sfuggita per sorteggio a Milano - può arrivare la guida dell'Eurogruppo per Padoan : 'Il vicepresidente della Commissione Ue promuove il nostro ministro dell'Economia: 'Ha tutte le qualità per essere un buon presidente'. Giovedì si deciderà il successore di Dijsselbloem -