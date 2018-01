Elezioni | Teresi Pd | Faraone non è degno di parlare a nome dei Ds

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Palermo, 31 gen. (AdnKronos) - "nella sua conferenza stampa parla dei Democratici di Sinistra facendo intendere che la sua presenza in lista è rappresentativa di quella storia. Per tantissimi di noi, sappia, che non è piùdidi quel partito". Così Fabio, componente della