Elezioni | Fassina Leu | “Per Prodi Pd è forza di centrosinistra inclusiva? Non so dove

Elezioni - Nardella (Pd) vs Fassina (LeU) : “Dite no a Gori e aprite al M5S”. “Noi argine alla destra - dovreste ringraziarci” : Scontro vivace a L’Aria che Tira (La7) tra Stefano Fassina, esponente di Liberi e Uguali, e il sindaco Pd di Firenze, Dario Nardella. Fassina spiega i motivi per i quali Liberi e Uguali ha sostenuto Zingaretti nel Lazio e non Gori in Lombardia: “Nonostante in politica le biografie contino, non è stato questo il criterio utilizzato: abbiamo guardato le discontinuità programmatiche. La proposta di Gori non aveva le necessarie ...