: Elezioni, Bersani: “Mio ripensamento su Pd? Sì, quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” - silviabest77 : Elezioni, Bersani: “Mio ripensamento su Pd? Sì, quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” - villani_e : RT @Cascavel47: Elezioni, Bersani: “Mio ripensamento su Pd? Sì, quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti” - zazoomblog : Elezioni Bersani: “Pd? Il suo istinto a traino renziano è allearsi con Berlusconi. Noi di LeU non lo faremo mai” -… - Cascavel47 : Elezioni, Bersani: “Mio ripensamento su Pd? Sì, quando Renzi cadrà dal triciclo e vorrà bene ai comunisti”… - patriziarutigl1 : RT @RomaNews: Elezioni, Bersani: “Pd? Il suo istinto a traino renziano è allearsi con Berlusconi. Noi di LeU non lo faremo mai” https://t.c… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) “mio sul Pd? Faccia quello che vuole, a meno chenon venga illuminato sulla via di Damasco o cada dale improvvisamente diventi uno che vuol bene ai comunisti. Ormai per loro io sono diventato così, ma non mi offendo mica”. Sono le parole del candidato alla Camera per Liberi e Uguali, Pier Luigi, durante la trasmissione Dimartedì, su La7 (qui la prima parte). Diverse le scudisciate critiche al Pdano: “Torno dal coccolone e mi trovo il Patto del Nazareno. Poi mi ritrovo l’Italicum fatto con Berlusconi, poi il Jobs Act, poi le cose sul fisco, poi i bonus, poi il Rosatellum, tutte cose fatte con Berlusconi. Adesso vedo anche le candidature. Ma, secondo voi, viene in testa a qualcuno dei nuovi messi dalì che l’idea è quella di fare l’alleanza con noi di Liberi e Uguali? Sento anche fake news, come quella secondo cuiabbia stabilito le ...