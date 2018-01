Elezioni 2018 | volevo candidarmi con il M5S Ma non sono abbastanza ‘supercompetente’

Elezioni 2018 - Margherita Corrado : "La mia lotta contro mafia e cemento" : Crotone, 31 gennaio 2018 - È stata la paladina dei beni archeologi calabresi contro la cementificazione selvaggia della costa, facendo finire alla sbarra gli speculatori e anche il suo 'datore di ...

Elezioni 2018 - Michaela Biancofiore : "La Boschi a Bolzano mi dà malinconia" : Bolzano, 31 gennaio 2018 - "Non sono io a sfidare Maria Elena Boschi. È lei che viene a casa mia". Parola di Michaela Biancofiore, da sempre con Silvio Berlusconi e il centrodestra, candidata all'...

SONDAGGI Elezioni 2018/ Intenzioni di voto. Renzi ai minimi storici - M5s sfiora il 30% : SONDAGGI ELEZIONI 2018, Intenzioni di voto e ultime notizie: fiducia leader, Renzi battuto sia da Gentiloni che da Bonino e Di Maio. Regionali Lombardia, avanti Fontana, male M5s(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:45:00 GMT)

Elezioni 2018 - candidati Vip : ci sono anche conduttori tv - giornalisti - la Iena e un’ex tronista. Ecco i nomi : Gianluigi Paragone, Francesca Barra giornalisti, ex conduttori tv disoccupati, aspiranti Miss Italia, manager, atleti. E pure un’ex tronista. Oltre ai veterani con la poltrona assicurata, tra i candidati nelle liste per il nuovo Parlamento non mancano volti e nomi noti della cosiddetta società civile. Vip (o presunti tali) schierati dai principali partiti in vista delle Elezioni del prossimo 4 marzo. Alcuni di loro riusciranno ad entrare ...

Elezioni 2018 - Prodi stronca Leu : "Non siete unitari". Ira di Grasso : Roma, 31 gennaio 2018 - Ieri, Matteo Renzi , dopo giorni di buriana, ha tirato il fiato. Di mattina si legge l'intervista rilasciata al Foglio in cui paragona «l'amico Paolo» , Gentiloni, a «una ...

Elezioni 2018 - il candidato al senato Ripamonti : "Darò me stesso sia per la Lega che per il territorio" : Se pensa a una proposta da fare come neo senatore cosa le viene in mente? 'Avendo avuto la fortuna della deLega alla Polizia Locale e potendo conoscere la capacità e la complessità di questo mondo e ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : liste presentate per le Elezioni del 4 marzo (31 gennaio 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: liste presentate per le elezioni del 4 marzo. La Lega Calcio si avvia al commissariamento. Pronto il ricorso per la sede agenzia farmaco (31 gennaio 2018).(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 00:30:00 GMT)

Elezioni 2018 - i big che le forze politiche schierano alle urne : Dagli sportivi ai giornalisti passando anche per i "figli di": ecco la lista dei candidati eccellenti

Elezioni 2018 : niente duelli nei collegi : Non ci saranno sfide tra i big nel collegi. Nessuno scontro frontale tra Salvini e Renzi, come pure aveva annunciato il segretario della Lega in uno dei suoi incontri pubblici. Anzi, Salvini non sarà ...

Ultimi Sondaggi Elezioni politiche 2018 : tonfo PD al minimo storico - 5 stelle su Video : Anche oggi 30 gennaio 2018 vediamo quali sono gli Ultimi dati relativi ai Sondaggi politici elettorali [Video] in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018 . Secondo i #Sondaggi della ...

Elezioni 2018 - sogno un Mattarella che si rifiuti di dare l’incarico ai disonesti : Accadono fatti molto gravi, ma l’indifferenza domina veloce la vita democratica del Paese come fossero inezia di folklore. Il commissario economico della Ur, il francese Pierre Moscovici comunica già i risultati elettorali, dicendo chi «deve» uscire vincente dalle urne e chi sconfitto per il maggior bene della Ue. Segue il capo del Partito Popolare Europeo, quello che accoglie come salvatore della Patria Silvio Berlusconi, ineleggibile, ...

Ultimi Sondaggi Elezioni politiche 2018 : tonfo PD al minimo storico - 5 stelle su Video : Anche oggi 30 gennaio 2018 vediamo quali sono gli Ultimi dati relativi ai Sondaggi politici elettorali [Video] in vista delle prossime elezioni politiche del 4 marzo 2018. Secondo i #Sondaggi della casa Ixe redatti per Huffington Post il primo partito resta saldamente il Movimento 5 stelle, che continua la sua crescita a discapito del PD. Il partito di Renzi raggiunge infatti il minimo storico di questi anni scendendo addirittura sotto la soglia ...

Elezioni 2018 - i nomi acchiappa-voti presentati dai partiti : Dagli sportivi ai giornalisti passando anche per i "figli di": ecco la lista dei candidati eccellenti

Elezioni 2018 - il programma di Matteo Renzi (PD) : È già possibile un excursus sui programmi dei partiti in vista delle Elezioni legislative del 4 marzo. Il Partito Democratico di Matteo Renzi ha impostato la propria campagna nella continuità e “tranquillità”, tanto che non vi sono eclatanti novità nel programma elettorale rispetto all’esperienza di governo. Il Pd è caratterizzato da un forte impianto europeista e pro-euro. Europa. La costruzione europea è al centro della campagna e ...