Elettra Lamborghini : il suo primo singolo si intitola 'Pem Pem' ed è in arrivo a febbraio : Non dimenticare che su NOWTV trovi il Box Set con tutte ma proprio tutte le puntate di #Riccanza da guardare in streaming. ph: press

Elettra Lamborghini ha annunciato l'arrivo del suo primo singolo : Non è la prima volta che Elettra si affaccia nel mondo della musica: qualche mese fa aveva duettato con Guè Pequeno e Sfera Ebbasta nel remix del singolo "Lamborghini" . Anche nel video della ...

Elettra Lamborghini fidanzato : la vita privata dell'ereditiera : Elettra Lamborghini ha un fidanzato? La giovane ereditiera è tra i personaggi più chiacchierati del momento e lo è anche nel mondo del gossip, naturalmente: cosa sappiamo della vita privata di Elettra? La curiosità è aumentata quando il suo nome è spuntato tra i possibili naufraghi dell'Isola dei famosi 2018, anzi è una delle presenze date per certe nel cast; prima di affermarlo con assoluta sicurezza, però, è sempre meglio aspettare la ...

Riccanza 2 : stasera il finale con la pole dance di Elettra Lamborghini : Elettra Lamborghini Mentre i sostenitori più accaniti e i cultori della tv dei reality, bramano un suo approdo sull’Isola dei Famosi 2018, al via tra meno di due settimane su Canale 5, stasera Elettra Lamborghini si congeda momentaneamente dal piccolo schermo. Sono in programma alle 22.50 su MTV (canale 133 di Sky) gli ultimi due episodi della seconda stagione di Riccanza. Ad attendere l’ereditiera nel gran finale c’è una prova ...

Elettra Lamborghini - niente Isola dei famosi : “Ecco cosa voglio fare in tv” : Elettra Miura Lamborghini concorrente al Grande Fratello Vip o all’Isola dei famosi? Se n’era parlato ma la verità è un’altra. Ecco cosa dichiara l’ereditiera. Elettra Lamborghini non sarà all’Isola dei famosi Elettra Lamborghini, data da alcuni settimanali come probabile concorrente dell’Isola dei famosi, ha postato una Instagram Story in cui ha espresso la sua “ansia” […] L'articolo Elettra ...

Isola dei Famosi 2018 - Elettra Lamborghini non sarà tra i concorrenti : "Basta reality" : Intervistata dal sito Rolling Stone, la sexy ereditiera smentisce la sua partecipazione all'Isola e annuncia il suo ingresso nella musica.

Elettra Lamborghini : "Basta reality - voglio fare musica" : Lanciarmi seriamente in questo mondo, come sto per fare. Sentirete presto qualcosa. Oppure lavorare in programmi tv diversi: basta salotti, tette, culi… non ho più niente da dire su certe cose.

Elettra Lamborghini : Basta reality - voglio fare musica : Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, Elettra Miura Lamborghini pare aver confermato che non partirà per L'Isola dei Famosi.La bella ereditiera avrebbe rifiutato di sbarcare in Honduras perché, dopo aver passato gli ultimi 3 anni della sua vita fra un reality e l'altro, è convinta di voler fare altro. Intervistata dal sito Rolling Stone, Elettra Miura Lamborghini ha spiegato: "Vorrei fare musica. Lanciarmi seriamente ...

