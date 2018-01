: Ecco l’#orca addestrata che imita l’uomo: saluta e conta fino a 3 [VIDEO] - naturaeambiente : Ecco l’#orca addestrata che imita l’uomo: saluta e conta fino a 3 [VIDEO] -

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Wikie è un’orca di 14 anni eccezionale: è stataadre la voce umana, ed è in grado di “pronunciare” le parole “Hello“, “bye bye“, “one, two, three“. Le sue prime parole, registrate in un file audio che sta diventando virale, sono frutto della straordinaria capacità che le orche hanno nell’apprendere nuovi suoni: è cruciale per la comunicazione all’interno del branco, dove spesso si possono distinguere addirittura diversi “dialetti”. Le prime parole dell’orca Wikie sono frutto di un vero e proprio addestramento, durante il quale l’animale ha imparato ad ubbidire ad un gesto della mano degli istruttori che significa ““. L’apprendimento per il mammifero non è stato semplice: alcune parole sono frutto di decine di tentativi, mentre quattro in particolare ...