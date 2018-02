Droga sull' Isola dei Famosi? Il comunicato Mediaset su Francesco Monte

Eva Henger fa la spia sulla Droga di Francesco Monte - Mercedesz rivela il vero motivo : Lo scontro tra Eva Henger e Francesco Monte continua ad essere motivo di dibattito, così è stato a Mattino 5. Durante la prima serata del reality de L'Isola dei famosi , l'ex pornodiva ha accusato l'...

FRANCESCO MONTE SCANDALO Droga/ Isola dei famosi 2018 : Alfonso Signorini tuona sulla "legalizzazione tv" : Dopo la nomination di FRANCESCO MONTE, Eva Henger si "vendica" e lancia pesanti accuse all'ex tronista sull'uso di DROGA prima dell'inizio del reality. (Pubblicato il Tue, 30 Jan 2018 12:20:00 GMT)

Francesco Monte - Droga all'Isola dei Famosi : la mamma di Cecilia Rodriguez spara a zero sull'ex genero : Ha stupito tutti la confessione di Eva Henger sul caso marijuana fumata durante il programma da Francesco Monte . Se Alessia Marcuzzi ha voluto chiudere in fretta la spinosa questione - e così ha ...

Isola dei Famosi - la rivelazione choc della Henger : "Monte ha portato la Droga sull'Isola" : La seconda puntata dell 'Isola dei Famosi è partita con una rivelazione choc da parte di Eva Henger: 'Francesco Monte si è fatto le canne quando eravano nella villa in Honduras'. Una rivelazione ...

La pesante accusa di Eva Henger : «Francesco Monte ha portato la Droga sull’Isola». E la Marcuzzi se la prende con lei : Eva Henger “Ha portato la droga in trasmissione“. Eva Henger vuota il sacco e spiazza tutti nel corso del secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2018. La concorrente ungherese del reality lancia una stoccata a Francesco Monte, che -secondo la naufraga- nei giorni di convivenza nella villa – prima dello sbarco sull’Isola – avrebbe fatto uso di marijuana. L’ex tronista è sbigottito e contesta ...

Eva Henger accusa Monte : “Hai portato la Droga sull’Isola” : Francesco Monte ha portato marijuana sull’Isola? Parla Eva Henger Eva Henger e Marco Ferri sono i naufraghi che rischiano di abbandonare questa tredicesima edizione dell’Isola dei Famosi dopo soltanto una settimana di permanenza. L’opinionista di Barbara d’Urso non sembra aver ben accolto la volontà del leader della settimana, Francesco Monte, di mandarla in nomination. Durante il corso dei primi giorni di ...

La pesante accusa di Eva Henger : «Francesco Monte ha portato la Droga sull’Isola». E la Marcuzzi se la prende con lei : Eva Henger “Ha portato la droga in trasmissione“. Eva Henger vuota il sacco e spiazza tutti nel corso del secondo appuntamento con l’Isola dei Famosi 2018. La concorrente ungherese del reality lancia una stoccata a Francesco Monte, che -secondo la naufraga- nei giorni di convivenza nella villa – prima dello sbarco sull’Isola – avrebbe fatto uso di marijuana. L’ex tronista è sbigottito e contesta ...

Isola dei Famosi - la rivelazione choc della Henger : Monte ha portato la Droga sull'Isola : La seconda puntata dell'Isola dei Famosi è partita con una rivelazione choc da parte di Eva Henger: "Francesco Monte si è fatto le canne quando eravano nella villa in Honduras".Una rivelazione inaspettata che ha lasciato la conduttrice, gli opinionisti e l'inviato senza parole. Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire bene cosa è successo. Appena iniziata la seconda punatata dell'Isola dei Famosi, ...

Napoli - minacce e insulti per Vittorio Brumotti durante la sua inchiesta sullo spaccio di Droga : Napoli, minacce e insulti per Vittorio Brumotti durante la sua inchiesta sullo spaccio di droga Paura per l’inviato di Striscia la Notizia, aggredito al rione Traiano. Continua a leggere L'articolo Napoli, minacce e insulti per Vittorio Brumotti durante la sua inchiesta sullo spaccio di droga sembra essere il primo su NewsGo.

Droga - studio del Cnr sulla "spice" Uso record tra i giovani nel Lazio : I dati raccolti nello studio "Espad Italia", condotto nel 2016 su 2 mila giovani nel Lazio tra i 15 e i 19 anni, evidenziano che il 36% dei teenager ha utilizzato almeno una sostanza psicoattiva ...

Droga sull'autobus diretto ai locali della Riviera : RICCIONE - La polizia e la guardia di ginanza hanno predisposto per le feste di San Silvestro nelle zone delle discoteche di Riccione specifici servizi con unità cinofile antiDroga. Su un autobus ...

Usa - cacao da sniffare : allarme degli esperti sulla nuova Droga tutta 'naturale' Video : Per ora non è ancora fuori commercio, ma potrebbe diventarlo: la Food and Drug Administration, l'agenzia Usa che promuove e protegge la salute pubblica, vigila sui farmaci e controlla l'immissione sul mercato di nuove sostanze, non approva il prodotto, lo ritiene illegale e lancia l'allarme. Il #cacao venduto come stupefacente naturale al posto di ecstasy, droghe leggere e pesanti, alcol, è nocivo per la salute e socialmente pericoloso perché ...

Usa - cacao da sniffare : allarme degli esperti sulla nuova Droga tutta 'naturale' : Per ora non è ancora fuori commercio, ma potrebbe diventarlo: la Food and Drug Administration, l'agenzia Usa che promuove e protegge la salute pubblica, vigila sui farmaci e controlla l'immissione sul mercato di nuove sostanze, non approva il prodotto, lo ritiene illegale e lancia l'allarme. Il cacao venduto come stupefacente "naturale" al posto di ecstasy, droghe leggere e pesanti, alcol, è nocivo per la salute e socialmente pericoloso perché ...

Caltanissetta - le tasse si pagano anche sulla Droga : la finanza chiede l'Iva agli spacciatori : Due anni fa avevano guadagnato 50mila euro con le sostanze stupefacenti. Adesso a due gelesi è stato chiesto di versare le imposte su quei redditi