Dov' era Grasso quando si smantellavano i diritti dei lavoratori

"Illusioni" al teatro Baretti di MonDovì tra stupore e meraviglia : Natalino Contini è un personaggio inconsueto nel panorama della magia moderna, il gusto della battuta, dell'imprevedibile, il gioco che riesce e non riesce, fanno dei suoi spettacoli, tra la magia e ...

Selfie & Told : il cantautore Riccardo Cesari racconta il suo album #Doveeravamorimasti : “Al saloon dei tempi andati/ C’è un’antica dama bianca/ Mentre fuma la sua vita/ Nei suoi sogni è ancora bionda/ Si ricorda gli occhi azzurri/ E un amore troppo vecchio/ Quando la vita le sorrideva/ Nel riflesso di uno specchio/ Al saloon dei tempi andati/ Lo sceriffo senza stella/ Sta narrando onore e gloria/ Ma […]

Gratis in tribuna al PalaManera i bimbi mascherati per il Carnevale di MonDovì : La Lpm pallavolo Mondovì, che vive lo spirito monregalese anche durante le sfilate e gli eventi organizzati a margine del Carnevale, ha deciso di rendere partecipe anche il pubblico del PalaManera a ...

Juventus - Cuadrado Dovrà operarsi : il colombiano rischia tre mesi di stop : Juventus, Cuadrado dovrà operarsi: il colombiano rischia tre mesi di stop Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Cuadrado DOVRA’ operarsi – Juan Cuadrado, centrocampista della Juventus, dovrà operarsi per risolvere il problema della pubalgia che lo ha colpito negli ultimi mesi. La notizia che la Juventus tanto temeva è dunque arrivata: i ...

MotoGP - Andrea Dovizioso : “Il feeling di oggi era ancor meglio di ieri - dobbiamo però continuare a lavorare” : Ottavo al termine della seconda giornata di test a Sepang (Malesia), Andrea Dovizioso è comunque soddisfatto delle risposte ricevute dalla propria Ducati. Il forlivese non ha girato con la gomma “da tempo”, diversamente dai propri rivali, concentrandosi esclusivamente sul lavoro di messa a punto della GP18. “E’ molto positivo quello che stiamo provando e il feeling che avevamo oggi – ha sottolineato il centauro ...

Fisco : arriva la lettera di spiegazione su Dove vanno a finire le tasse Video : Rendere i cittadini partecipi a questa scelta di civiltà servirà a far emergere un po' di economia sommersa?

Fisco : arriva la lettera di spiegazione su Dove vanno a finire le tasse : Fisco: "Caro amico contribuente ti scrivo". Potrebbe essere questo l'inizio della lettera che sta per arrivare ai cittadini italiani. La novità riguarderà, in base a quanto è stato calcolato, addirittura un numero che si aggira intorno a 20 milioni di persone. Non ci sarebbe distinzione di reddito e la missiva potrebbe essere recapitata già con la primavera. Secondo le indiscrezioni l'Agenzia delle Entrate avrebbe scelto di inserire questa ...

Chi sono e da Dove vengono gli uomini (e le donne) che Forza Italia potrebbe schierare : Forza Italia dovrebbe formalizzare solo lunedì mattina i candidati alle prossime elezioni. Berlusconi ha saltato la partecipazione dalla Annunziata ("Ci ha dato buca ma lo perdoniamo", ha detto la conduttrice) ma nella Capitale sono al lavoro Antonio Tajani e i capigruppo. Lavori in corso per chiudere nelle varie regioni. Ancora da definire il quadro in Lazio, Campania, Emilia, Puglia, Liguria, Marche, Sicilia. ...

PaDova espugna Vicenza portandosi a +8 sul 2° posto Dove Samb e Feralpisalò agganciano Renate : ...30; all'andata 2-4 per il Pordenone) Triestina-Mestre (Gara posticipata a lunedì 5 febbraio alle ore 20,45 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all'andata 1-2 per il Mestre) ...

VITTORIO ARDovINO/ Amici 17 - supera la sfida e torna ad essere un allievo a tutti gli effetti : VITTORIO ARDOVINO rischia il suo posto ad Amici 17 e con la sfida esterna in scena oggi pomeriggio potrebbe davvero essere eliminato, chi sarà il giudice esterno della puntata?(Pubblicato il Sat, 27 Jan 2018 14:45:00 GMT)

Briga e LuDovica Valli fidanzati? Serata romantica per la coppia : Se avevamo ancora piccoli dubbi, ora non più: Mattia Briga e Ludovica Valli sono fidanzati! Non possono più nascondersi, anzi vi abbiamo già spiegato che secondo noi non hanno intenzione di nascondersi ed è per questo che è stato facile avvistarli insieme in giro per Bologna. Magari non hanno ancora confermato il fidanzamento perché si stanno frequentando (con l'esclusiva, volendo usare il linguaggio di Uomini e Donne), ma le cose si stanno ...

Matteo Salvini - ecco Dove si candiderà il leader della Lega : l'elenco di tutti i leghisti confermati : Matteo Salvini in corsa al Senato e conferma della candidatura di Umberto Bossi. È questo l'orientamento emerso dalle riunioni dei vertici leghisti in via Bellerio in vista delle politiche del 4 marzo.