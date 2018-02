Dna | scoperto in Italia come modificarlo a scopo terapeutico

: RT @gabferrieri: Scoperto il «correttore perfetto» per il #Dna malato. La nuova frontiera delle cure genetiche #biotech #innovazione #start… - fabio_mazzetti : RT @gabferrieri: Scoperto il «correttore perfetto» per il #Dna malato. La nuova frontiera delle cure genetiche #biotech #innovazione #start… - Fra_Bartolino : RT @gabferrieri: Scoperto il «correttore perfetto» per il #Dna malato. La nuova frontiera delle cure genetiche #biotech #innovazione #start… - friskavris : Ho scoperto una nuova classe di dominatori, i DNA benders - andrisaniale : Scoperto il «correttore perfetto» per il #Dna malato - AndreaEvacuo : RT @gabferrieri: Scoperto il «correttore perfetto» per il #Dna malato. La nuova frontiera delle cure genetiche #biotech #innovazione #start… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 31 gennaio 2018) Dna, questo sconosciuto. L'acido desossiribonucleico resta un mistero per quasi tutti gli esperti e gli scienziati che si occupano di genetica e di corpo umano. Riuscire a carpirne i segreti più arcani e nascosti è una missione quasi impossibile e pensare di poterlo modificare rappresenta un miraggio totalmente al di fuori di ogni mente umana. Ma da oggi, forse, potrebbe non essere più così. Cambiare e curare il Dna: ora si può 'evoCas9' è la nuova molecola che puà modificare il Dna a. Il Centro di biologia integrata (Cibio) dell’Università di Trento ha preso e sviluppato un progetto ideato inizialmente dal Massachusetts Institute of Technology (Mit) di Boston ed è riuscito a scoprire una innovativa tecnica di editing genomico. Quale è la peculiarità di 'evoCas9'? E' una sorta di arma di precisione che guarisce il Dna malato. L'enzima, composta dalla proteina Cas9 e da ...