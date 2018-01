Disoccupazione giù; lavoro sommerso | una piaga

Disoccupazione stabile - crescono solo gli occupati a tempo determinato (e raggiungono livelli record) : Nel terzo trimestre 2017 la Disoccupazione è stabile all'11,2%, diminuiscono i dis occupati e gli inattivi, crescono gli occupati ma solo a tempo determinato , componente che registra livelli record. I dipendenti a termine risultano 2 milioni e 784 mila, il dato più alto dall'inizio delle serie storiche e quindi dal 1992. Questo in estrema sintesi il quadro che fornisce l'Istat nel suo ultimo rapporto sul mercato del lavoro.Dal lato ...

Lavoro - Istat : “A ottobre Disoccupazione stabile a 11 - 1%. Quella giovanile cala al 34 - 7% - il minimo da giugno 2012” : Il tasso di disoccupazione a ottobre è rimasto stabile all’11,1% già registrato nel mese di settembre. Diminuisce invece la disoccupazione giovanile. Per la fascia tra i 15 e i 24 anni il tasso si è attestato al 34,7%, il livello più basso da giugno 2012 e in calo di 2,5 punti su ottobre 2016 e di 0,7 punti su settembre. È quanto emerge dai dati provvisori diffusi dall’Istat, che precisa come la stabilità dell’occupazione nell’ultimo ...