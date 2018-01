Dirigenti comunali a termine | ' serve un concorso | non spetta al sindaco la selezione'

Cremona - la cittadina si indigna. Dirigenti comunali la denunciano per diffamazione : Lei denuncia un malcostume (“Li trovi al bar in orario di lavoro o tra le bancarelle del mercato”), loro la querelano perché si ritengono diffamati. Lei è una lettrice del quotidiano La Provincia di Cremona, loro sono 24 Dirigenti del Comune. Il casus belli che ha portato i funzionari del municipio a costituirsi parte civile nel procedimento per diffamazione? Un lettera al giornale. Di sette anni fa. Nella quale si legge anche questo: “Non si ...