Diciottenne fatta a pezzi | in casa del fermato trovati gli abiti della ragazza sporchi di

Diciottenne romana fatta a pezzi e chiusa nelle valigie - fermato spacciatore nigeriano : trovati vestiti della ragazza e tracce di sangue : dal nostro inviato MACERATA Diciottenne fatta a pezzi con un'accetta, lavata e riposta in due trolley, quello blu e rosso era il suo, usato per la fuga dalla comunità. Fuori da quelle...

